Ex-Real Madrid e seleção argentina, Fernando Gago passa procedimento cardiovascular O problema de saúde ocorreu logo após a vitória por 2 a 0 do Universidad de Chile sobre o OHiggins, em jogo adiado da 13ª rodada Estadão Conteúdo 20.06.26 10h11 O técnico Fernando Gago, de 40 anos, ex-volante de Real Madrid e Boca Juniors, passou por cirurgia na última quinta-feira (18) após sofrer um problema cardiovascular. O comandante do Universidad de Chile sentiu-se mal após uma partida do Campeonato Chileno. O problema de saúde ocorreu logo após a vitória por 2 a 0 do Universidad de Chile sobre o OHiggins, em jogo adiado da 13ª rodada. Após o apito final, Fernando Gago foi levado a um hospital, onde recebeu um stent para desobstrução das artérias. Segundo informações divulgadas pelo clube nas redes sociais, o ex-jogador permanece internado, mas apresenta boa recuperação. O procedimento cirúrgico foi realizado para tratar a condição cardiovascular. Detalhes da ocorrência e próximos passos A TNT Sports do Chile revelou que o ex-jogador sentia dores antes mesmo da partida, mas optou por não buscar atendimento médico. Ele permaneceu no comando da equipe durante o jogo e participou da entrevista coletiva após o encerramento do confronto. Devido ao ocorrido, o auxiliar técnico Fabricio Coloccini, ex-jogador que disputou a Copa do Mundo de 2006, assumirá o comando do Universidad de Chile no próximo jogo. A equipe enfrentará o Santiago Wanderers pela copa nacional. Carreira como treinador Fernando Gago assumiu o Universidad de Chile em março e, em dez jogos, registrou cinco vitórias e quatro derrotas. Sua trajetória como treinador, iniciada em 2021, inclui passagens por Aldosivi-ARG, Racing-ARG, Chivas-MEX, Boca Juniors-ARG e Necaxa-MEX. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Futebol Fernando Gago Universidad de Chile Boca Juniors Real Madrid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após férias, jogadores do Remo se reapresentam no Baenão visando a Série A e Copa do Brasil Elenco azulino passa por avaliações médicas e físicas antes de retomar atividades em campo 20.06.26 8h30 ESPORTES Confira o que o Brasil precisa para se classificar no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 Caso empate contra a Escócia, o Brasil garante, no mínimo, a segunda colocação 20.06.26 8h16 ESPORTES Jogador canadense passa por cirurgia após quebrar perna contra o Catar na Copa do Mundo Nas redes sociais, a seleção canadense fez uma postagem desejando melhoras a Ismael Koné. Ele agradeceu o apoio da torcida e disse que voltará em breve 20.06.26 7h39 MMA Sport Club Cidade de Barcarena recebeu a primeira edição do Açaí's Battle 19.06.26 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTES Confira o que o Brasil precisa para se classificar no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 Caso empate contra a Escócia, o Brasil garante, no mínimo, a segunda colocação 20.06.26 8h16 Futebol Paysandu tenta reação diante de Maranhão invicto em casa pela Série C Papão busca encerrar sequência negativa e defender lugar no G-4 em duelo neste sábado, no Castelão, pela 11ª rodada 20.06.26 8h00 ESPORTES Jogador canadense passa por cirurgia após quebrar perna contra o Catar na Copa do Mundo Nas redes sociais, a seleção canadense fez uma postagem desejando melhoras a Ismael Koné. Ele agradeceu o apoio da torcida e disse que voltará em breve 20.06.26 7h39 FUTEBOL Após férias, jogadores do Remo se reapresentam no Baenão visando a Série A e Copa do Brasil Elenco azulino passa por avaliações médicas e físicas antes de retomar atividades em campo 20.06.26 8h30