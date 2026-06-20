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Ex-Real Madrid e seleção argentina, Fernando Gago passa procedimento cardiovascular

O problema de saúde ocorreu logo após a vitória por 2 a 0 do Universidad de Chile sobre o OHiggins, em jogo adiado da 13ª rodada

Estadão Conteúdo

O técnico Fernando Gago, de 40 anos, ex-volante de Real Madrid e Boca Juniors, passou por cirurgia na última quinta-feira (18) após sofrer um problema cardiovascular. O comandante do Universidad de Chile sentiu-se mal após uma partida do Campeonato Chileno.

O problema de saúde ocorreu logo após a vitória por 2 a 0 do Universidad de Chile sobre o OHiggins, em jogo adiado da 13ª rodada. Após o apito final, Fernando Gago foi levado a um hospital, onde recebeu um stent para desobstrução das artérias.

Segundo informações divulgadas pelo clube nas redes sociais, o ex-jogador permanece internado, mas apresenta boa recuperação. O procedimento cirúrgico foi realizado para tratar a condição cardiovascular.

Detalhes da ocorrência e próximos passos

A TNT Sports do Chile revelou que o ex-jogador sentia dores antes mesmo da partida, mas optou por não buscar atendimento médico. Ele permaneceu no comando da equipe durante o jogo e participou da entrevista coletiva após o encerramento do confronto.

Devido ao ocorrido, o auxiliar técnico Fabricio Coloccini, ex-jogador que disputou a Copa do Mundo de 2006, assumirá o comando do Universidad de Chile no próximo jogo. A equipe enfrentará o Santiago Wanderers pela copa nacional.

Carreira como treinador

Fernando Gago assumiu o Universidad de Chile em março e, em dez jogos, registrou cinco vitórias e quatro derrotas. Sua trajetória como treinador, iniciada em 2021, inclui passagens por Aldosivi-ARG, Racing-ARG, Chivas-MEX, Boca Juniors-ARG e Necaxa-MEX.

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