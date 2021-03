Ex-lateral do Barcelona conta incrível história com Messi

O lateral Nélson Semedo, do Wolverhampton, contou sobre sua experiência de jogar ao lado de Lionel Messi. Em entrevista ao “The Telegraph”, o português afirmou que nunca viu o argentino cobrar faltas nos treinamentos durante os três anos em que vestiu a camisa do Barcelona e elogiou o talento do camisa 10.

- Não tenho palavras para descrever o quanto ele é bom. Você sabe o que o torna mais incrível? Nunca o vi cobrar faltas em treinamentos durante todo o tempo que estive no Barcelona. O resto sempre praticava, mas Messi nunca. Era algo natural para ele. É um jogador incrível, inexplicável.

Semedo também afirmou que se impressionou com a performance do craque em seu primeiro jogo com as cores blaugranas. Durante a entrevista, o jogador também lamentou sua saída da Catalunha e disse que a crise econômica enfrentada pelo clube decorrente da pandemia da Covid-19 foi o fator decisivo.