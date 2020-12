Ex-jornalista da Globo diz que participou de 'suruba' com jogador de clube mineiro

Ex-apresentador da Rede Globo, o jornalista Lucas Strabko, conhecido como 'Cartolouco', fez revelação para lá de picante. Em entrevista para Alê Oliveira, Lucas contou que participou de uma 'suruba' com um jogador que atuava em Minas Gerais, quando foi gravar reportagem para o 'Esporte Espetacular', nos tempos de global.

'Eu já fiz suruba com jogador, já. Não vou falar o nome porque maluco é casado, mas já fiz', contou.

Na sequência, Cartolocou deu mais detalhes do momento íntimo com o jogador do Cruzeiro e outras mulheres que estavam no local.

'Ele (jogador) chegou com uma Porsche branca, eu não sabia nem onde sentar. Eu falei ‘caraca’… pô, não estou acostumado. Fomos para a casa dele. Estava ele e mais dois amigos. Eles estavam resenhando e bebendo. Aí eles falaram: ‘pô, estamos na agonia, estamos na agonia’, e chamaram quatro amigas. Chegaram as quatro mulheres. Aí foi uma loucura. O cara transando do meu lado! E o cara é gente boa demais, é um dos caras que eu mais admiro no futebol', detalhou.

Alê Oliveira ainda brincou com Lucas, sugerindo que não por acaso o Cruzeiro caiu, arrancando gargalhadas do convidado.