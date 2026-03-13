Ex-goleira de Chelsea e Arsenal morre aos 35 anos após luta contra tumor cerebral Estadão Conteúdo 13.03.26 10h59 A ex-jogadora inglesa Amy Carr, que atuou por clubes como Chelsea e Arsenal no futebol feminino, morreu aos 35 anos após enfrentar por anos um tumor cerebral. A informação foi confirmada por organizações ligadas à pesquisa sobre a doença, que prestaram homenagens à atleta. Carr descobriu o problema de saúde em 2015, depois de um episódio incomum que a levou a procurar atendimento médico. Ao desmaiar ao se deparar com uma aranha, ela foi submetida a exames mais detalhados. Uma ressonância magnética revelou a presença de um tumor no cérebro, descrito pelos médicos como tendo aproximadamente o tamanho de uma bola de golfe. Em entrevista à BBC na época, a ex-jogadora comentou a surpresa com o diagnóstico. "Eu sabia que não gostava de aranhas, mas desmaiar parecia uma reação exagerada. Nunca tinha reagido assim a nada antes", relatou. Após a descoberta da doença, Carr passou por uma craniotomia, procedimento cirúrgico realizado para remover o máximo possível do tumor. A recuperação foi difícil: durante oito dias depois da operação, ela ficou sem conseguir andar ou falar. O tratamento seguiu com sessões de radioterapia e quimioterapia, além de um longo processo de fisioterapia para recuperar movimentos e a capacidade de comunicação. Mesmo enfrentando limitações físicas durante a recuperação, Carr voltou a se dedicar a desafios pessoais e causas sociais. Em 2024, ela participou da Maratona de Dublin com o objetivo de arrecadar recursos para pesquisas sobre tumores cerebrais. A iniciativa mobilizou doações e reuniu quase 29 mil libras (cerca de R$ 200 mil) destinadas ao financiamento de estudos científicos sobre a doença. No ano passado, porém, os médicos informaram que o quadro havia se agravado e que o tumor era considerado terminal. Na ocasião, a estimativa apresentada pelos especialistas indicava uma expectativa de vida entre seis e nove meses. A organização Brain Tumour Research lamentou a morte da ex-jogadora em comunicado oficial. "Estamos profundamente entristecidos ao saber que Amy Carr morreu após sua batalha contra um tumor cerebral, aos 35 anos", afirmou a instituição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol feminino ex-goleira Chelsea Arsenal morte tumor cerebral COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 Futebol Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 12.03.26 16h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58 ESTREIA AMARGA Condé diz que Fluminense foi muito superior e prevê 'muito trabalho' para tornar o Remo competitivo Sem citar posições específicas, ele confirmou que a diretoria já trabalha no mercado para suprir carências do grupo 12.03.26 23h02 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 UFC Dana White anuncia luta do paraense Melquizael Costa no UFC; veja data e horário Presidente do UFC confirma confrontos de brasileiros e destaca duelo do paraense contra Arnold Allen em maio 13.03.26 7h56