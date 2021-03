Ex-apresentadora da Globo fala sobre ex-chefe: 'Ele estava me destruindo, me sentia um nada'

Em conversa com o jornalista Thiago Asmar, Carina Pereira falou sobre os efeitos do assédio moral que disse ter sofrido dentro da Globo. A apresentadora falou que sofria dentro da emissora e já havia denunciado o tratamento abusivo que estava acontecendo. Asmar também já havia denunciado uma "cultura de abuso" por partes de chefes na emissora.

- As pessoas que estavam em volta achavam que ele tava me elogiando e eu sabia que ele tava acabando comigo. Ele tava me destruindo, eu me sentia um nada. Eu ia pra casa péssima, quando eu não ia chorar no caminhão da UM - disse a apresentadora em live com Thiago Asmar.

Veja abaixo um trecho na entrevista.