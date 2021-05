Adversário do Remo na estreia da Série B, Lateral do CRB espera melhorar a cada partida

Destaque do CRB desde 2020, o lateral-direito Reginaldo Lopes falou sobre a ideia do grupo em melhorar o desempenho em campo nas próximas partidas da temporada. Focado neste crescimento, o jogador, revelou que o elenco vai com tudo para conquistar seus objetivos nos próximos meses.

- Vamos continuar trabalhando muito para crescermos de produção e para melhorarmos os nossos números na temporada. Temos que ter intensidade máxima na sequência da temporada para ganharmos mais confiança em 2021.

Segundo o defensor, sua meta é crescer com o grupo e assim escrever o seu nome no clube com muitos anos defendendo o Galo.

- Venho passando por um momento muito especial no CRB. Tenho trabalhado muito para fazer uma história aqui de títulos e grandes atuações.