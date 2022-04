Everton x Leicester: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (20/04) pela Premier League

Os times Everton e Leicester disputam nesta quarta-feira (20/04), em partida válida pela Premier League / Campeonato Inglês 2022. A partida está programada para começar às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Goodison Park, em Liverpool, Inglaterra. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Everton x Leicester?

A partida Everton x Leicester pode ser assistida pelo streaming Star+

Como Everton x Leicester chegam para o jogo?

O Everton está em em décimo sétimo lugar com 28 pontos. Já o Leicester, em nono lugar com 40 pontos, com 11 vitórias, 7 empates e 12 derrotas na temporada.

FICHA TÉCNICA

Everton x Leicester

Premier League / Campeonato Inglês 2022

Local: Estádio Goodison Park, em Liverpool, Inglaterra.

Data/Horário: 20 de abril de 2022, 15h45

VEJA MAIS

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Everton: Pickford, Godfrey, Mykolenko, Kenae, Coleman, Delph, Iwobi, Allan, Gordon, Richarlison e Calvert-Lewin. TÉCNICO: Frank Lampard

Leicester: Schmeichel, Soyuncu, Justin, Evans, Castagne, Tielemans, Barnes, Mendy, Hall, Maddison e Iheanacho. TÉCNICO: Brendan Rodgers

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)