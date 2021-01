'Everton Ribeiro não está bem e poderia estar no banco', diz Mauro Beting

O comentarista Mauro Beting avaliou, durante o programa "de Placa" desta quarta-feira, a possível venda do meio-campista do Flamengo Everton Ribeiro. Mauro Beting acha que a decisão da diretoria deveria ser financeira pois o jogador não está mais em seu auge.

- Everton Ribeiro não está bem e acho até que poderia estar no banco. Ele não voltou de Montevidéu, o futebol dele ficou por lá - disse o comentarista relembrando a última convocação do meia para a seleção Brasileira no Uruguai.

- Agora, a questão do dinheiro, é muita grana para um jogador da idade dele. Provavelmente, nenhuma outra diretoria de futebol ou presidente de clube negaria essa proposta, em aspecto financeiro - concluiu Mauro Beting.

A próxima partida do Flamengo no Brasileirão será nesta quinta contra o Grêmio e pode ser o último jogo de Everton Ribeiro com a camisa rubro-negra .