Estrela do Norte x Serra: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (07/02) pelo Capixaba

Os times Estrela do Norte e Serra disputam nesta segunda-feira (07/02), em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Capixaba 2022. A partida está programada para começar às 20h (horário de Brasília), no Estádio Mário Monteiro, Espírito Santo. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Estrela do Norte x Serra?

A partida Estrela do Norte x Serra pode ser assistida pelo streaming Eleven Sports

Como Estrela do Norte x Serra chegam para o jogo?

O elenco do Estrela do Norte estreou com vitória no Campeonato Capixaba no último fim de semana. Por outro lado, o elenco do Serra estreou com empate na primeira rodada, diante do Nova Venécia por 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

Estrela do Norte x Serra

Campeonato Capixaba

Local: Estádio Mário Monteiro, Espírito Santo

Data/Horário: 07 de fevereiro de 2022, 20h

Árbitro: Raphael Garcia de Andrade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Estrela do Norte: Robert; Leomir, Renato, Roberto da Costa, Marcus Henrique; Hermenegildo, Francisco Flavio, Denílson da Silva, Rafael Castro, Carlos Alberto; Marcos Vinicius. TÉCNICO: Antônio Carlos Roy

Serra: Bernardo; Salles, Fogão, Alex Kleber, Recife, Maicon, Gui, Knupp; Luiz, Saroa, Xandinho. TÉCNICO: Ney Barreto

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)