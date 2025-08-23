Estêvão é eleito o melhor em campo e quebra recorde na goleada do Chelsea Estadão Conteúdo 23.08.25 11h18 Estêvão brilhou na segunda rodada da Premier League. Aos 18 anos, a joia brasileira do Chelsea foi eleita o melhor em campo na goleada por 5 a 1 sobre o West Ham e se tornou o mais jovem jogador do clube a dar uma assistência na competição. A chance veio de última hora: uma lesão de Cole Palmer abriu espaço para Estêvão começar jogando. O brasileiro descobriu apenas no aquecimento que seria titular, mas não decepcionou. Aos 33 minutos do primeiro tempo, entrou na área pela direita, foi ao fundo e cruzou para Enzo Fernández marcar o terceiro gol do Chelsea, registrando sua assistência histórica na Premier League com 18 anos e 120 dias. O desempenho chamou atenção de técnicos, jornalistas e da própria Premier League, que destacou Estêvão como "a estrela do primeiro tempo", ao lado de João Pedro, autor do primeiro gol do Chelsea e do passe para o segundo, marcado por Pedro Neto. Apesar de um erro que permitiu ao West Ham abrir o placar, o técnico Enzo Maresca elogiou a atuação do jovem: "A reação dele àquele erro mostrou o quão bom ele é, e a razão para ele estar aqui conosco", afirmou. Estêvão deixou o campo aos 31 minutos do segundo tempo, substituído por Gittens. A performance reforça a expectativa sobre o futuro do brasileiro, que já vinha se destacando desde sua estreia pelo Chelsea na primeira rodada da Premier League, e consolida seu nome como uma das promessas do clube inglês. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Chelsea Estêvão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 SÉRIE B Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico 22.08.25 15h30 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 Campeonato Inglês Bournemouth x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Bournemouth e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 10h00 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 23.08.25 7h00