Estêvão é eleito o melhor em campo e quebra recorde na goleada do Chelsea

Estadão Conteúdo

Estêvão brilhou na segunda rodada da Premier League. Aos 18 anos, a joia brasileira do Chelsea foi eleita o melhor em campo na goleada por 5 a 1 sobre o West Ham e se tornou o mais jovem jogador do clube a dar uma assistência na competição.

A chance veio de última hora: uma lesão de Cole Palmer abriu espaço para Estêvão começar jogando. O brasileiro descobriu apenas no aquecimento que seria titular, mas não decepcionou. Aos 33 minutos do primeiro tempo, entrou na área pela direita, foi ao fundo e cruzou para Enzo Fernández marcar o terceiro gol do Chelsea, registrando sua assistência histórica na Premier League com 18 anos e 120 dias.

O desempenho chamou atenção de técnicos, jornalistas e da própria Premier League, que destacou Estêvão como "a estrela do primeiro tempo", ao lado de João Pedro, autor do primeiro gol do Chelsea e do passe para o segundo, marcado por Pedro Neto.

Apesar de um erro que permitiu ao West Ham abrir o placar, o técnico Enzo Maresca elogiou a atuação do jovem: "A reação dele àquele erro mostrou o quão bom ele é, e a razão para ele estar aqui conosco", afirmou. Estêvão deixou o campo aos 31 minutos do segundo tempo, substituído por Gittens.

A performance reforça a expectativa sobre o futuro do brasileiro, que já vinha se destacando desde sua estreia pelo Chelsea na primeira rodada da Premier League, e consolida seu nome como uma das promessas do clube inglês.

