Estêvão aposta em versatilidade por sequência na seleção: 'Aberto a vários tipos de jogos'

Presença constante nas convocações de Carlo Ancelotti, o atacante Estêvão busca se firmar como uma das opções do setor ofensivo da seleção brasileira para garantir uma vaga na lista final de jogadores que vão disputar a Copa do Mundo de 2026. O Brasil faz amistoso com a Coreia do Sul, em Seul, nesta sexta-feira e a partida pode ser a oportunidade ideal para o atacante do Chelsea consolidar o seu espaço.

O jovem de 18 anos sabe que a concorrência será grande, mas vê a disputa como um incentivo. Raphinha, Rodrygo e até mesmo Neymar, que ainda não foi chamado por Ancelotti, foram citados por Estêvão quando o jogador foi questionado sobre a disputa no ataque brasileiro.

"São atletas de muito talento, que formam o coração do ataque da seleção. Encaro essa competição como um incentivo para continuar evoluindo e dando o meu melhor", afirmou o jogador em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

Estêvão vive boa fase com a camisa do Chelsea. O jogador se adaptou rapidamente ao time campeão do Mundial de Clubes e vem sendo utilizado com frequência pelo técnico Enzo Maresca, seja na ponta-direita ou mais centralizado, como um camisa 10. No fim de semana, deixou os torcedores em polvorosa ao marcar o gol da vitória no duelo com o Liverpool.

Citando a atuação no Chelsea, Estevão destacou sua versatilidade e não vê problema em jogar em mais de uma posição. "Nos treinos tenho feito diversas posições de ataque, para buscar mais repertório, ter mais condição de jogo. Já entrei na ponta, no último jogo eu entrei pelo meio e continuei no meio. Estou aberto a vários tipos de jogos, o que estiver disponível", disse.

"Meu foco é crescer tanto no Chelsea quanto na seleção, sempre buscando contribuir cada vez mais para a equipe e, se for da vontade de Deus, estar na Copa do Mundo", completou.

O Brasil enfrenta a Coreia na sexta-feira, em Seul, às 8h (horário de Brasília). A seleção volta a campo dia 14 para encarar o Japão, em Tóquio, às 7h30 (de Brasília). A última Data Fifa de 2025 será em novembro, quando os comandados de Carlo Ancelotti jogam contra Senegal e Tunísia em Londres e em Paris, respectivamente.