Estão encerradas votações do público para o Troféu Romulo Maiorana 2022

Estão encerradas as votações do público para o Troféu Romulo Maiorana 2022. O prazo para que os internautas pudessem escolher os melhores da maior premiação do esporte paraense terminou às 23h59 da última segunda-feira (9). Em 20 dias de votação, mais de 6 milhões de votos foram computados.

Com o término da votação popular, a escolha dos vencedores passa para outra etapa. Os mais votados pela internet receberão um voto, que será somado ao Super Júri, composto por jornalistas do meio esportivo do Grupo Liberal. A expectativa é que o Super Júri se reúna nesta terça-feira (10) para escolher os premiados.

No entanto, o anúncio dos vencedores e a cerimônia de entrega dos prêmios será feita no dia 17 de maio, no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas. Todos os atletas que participam da premiação são indicados por suas respectivas federações, sendo considerado o desempenho que obtiveram no ano de 2021.

O Troféu Romulo Maiorana leva o nome do fundador do Grupo Liberal, do qual a TV Liberal faz parte. O prêmio iniciou em 1993 e é considerado o maior do esporte paraense, com a maior missão de incentivar as práticas esportivas e reconhecer os melhores atletas regionais.

Este ano, a marca do Troféu Romulo Maiorana passou por uma atualização para reforçar valores como modernidade, dinamismo, tradição, união, reconhecimento e força. A proposta trouxe mais leveza e, ao mesmo tempo, manteve a tradicional imagem que já está na mente de todos. Vale destacar as três estrelas que, agora, fazem parte da marca. Representam os três atletas indicados em cada modalidade.

O projeto Troféu Romulo Maiorana busca transmitir confiança para os atletas, entidades esportivas e aos que apoiam, incentivam e valorizam o esporte paraense, como os patrocinadores RR Pneus, Jurunense e o Centro Universitário Fibra.

Veja as modalidade e as categorias do Troféu Romulo Maiorana 2022

