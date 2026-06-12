Estados Unidos x Paraguai: onde assistir ao vivo ao jogo de hoje (12/06) pela Copa do Mundo Estados Unidos e Paraguai estreiam pelo Grupo D da Copa do Mundo; veja as prováveis escalações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 12.06.26 21h00 Estados Unidos e Paraguai estreiam pelo Grupo D da Copa do Mundo; veja as prováveis escalações e onde assistir ao vivo (Rpeorudção/Instagram) Estados Unidos x Paraguai disputam hoje, sexta-feira (12/06), a 1ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 22h (horário de Brasília), no Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Estados Unidos x Paraguai ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, SBT, GeTV (Globoplay), N Sports e CazéTV (YouTube), a partir das 22h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Os Estados Unidos fazem sua estreia em casa na Copa do Mundo de 2026 diante da torcida e com a expectativa de iniciar a competição com vitória. A seleção comandada por Mauricio Pochettino disputa seu 12º Mundial e tenta repetir ou superar campanhas históricas, como a semifinal alcançada em 1930. Apesar do apoio dos torcedores, os norte-americanos chegam após resultados irregulares em amistosos preparatórios, com derrotas para Bélgica, Portugal e Alemanha, além de uma vitória sobre Senegal. Já o Paraguai retorna à Copa do Mundo após 16 anos de ausência. A equipe dirigida por Gustavo Alfaro garantiu vaga ao terminar as Eliminatórias Sul-Americanas entre os classificados diretos e chega embalada por resultados expressivos obtidos durante a campanha, incluindo vitórias sobre Brasil, Argentina e Uruguai. O Grupo D ainda conta com Austrália e Turquia, que completam a rodada de abertura da chave. VEJA MAIS A 3ª Cerimônia de Abertura da Copa será nos EUA e terá apresentação de Anitta [[(standard.Article) Copa do Mundo: Confira shows para curtir em Belém no pré e pós-jogo do Brasil hoje (13)]] Estados Unidos x Paraguai: prováveis escalações Estados Unidos: Matt Freese; Alexander Freeman, Mark McKenzie (Richards) e Tim Ream; Sergiño Dest, Weston McKennie, Adams, Tillman e Miles; Pulisic e Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino. Paraguai: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Junior Alonso; Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Diego Gómez e Miguel Almirón; Julio Enciso (Maurício) e Tony Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro. FICHA TÉCNICA Estados Unidos x Paraguai Copa do Mundo 2026 - Grupo D Local: Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos Data/Horário: 12 de junho de 2026, às 22h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Campeão com o Remo, atacante marca 16 gols na temporada e é destaque na Indonésia Maxwell encerrou sua passagem pelo Persija como artilheiro da equipe 12.06.26 12h14 Carlos Ferreira Paixão e namoro inabaláveis 12.06.26 10h48 FUTEBOL Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul 12.06.26 10h46 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul 12.06.26 10h46 FUTEBOL Campeão com o Remo, atacante marca 16 gols na temporada e é destaque na Indonésia Maxwell encerrou sua passagem pelo Persija como artilheiro da equipe 12.06.26 12h14 TEM BOM GOSTO! Endrick escuta Nilson Chaves? Entenda o meme que viralizou durante a Copa do Mundo Print atribuído ao atacante da Seleção Brasileira mostra o cantor paraense entre os artistas mais ouvidos 12.06.26 0h09 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47