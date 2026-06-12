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Estados Unidos x Paraguai: onde assistir ao vivo ao jogo de hoje (12/06) pela Copa do Mundo

Estados Unidos e Paraguai estreiam pelo Grupo D da Copa do Mundo; veja as prováveis escalações e onde assistir ao vivo

Hannah Franco
fonte

Estados Unidos e Paraguai estreiam pelo Grupo D da Copa do Mundo; veja as prováveis escalações e onde assistir ao vivo (Rpeorudção/Instagram)

Estados Unidos x Paraguai disputam hoje, sexta-feira (12/06), a 1ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 22h (horário de Brasília), no Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Estados Unidos x Paraguai ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, SBT, GeTV (Globoplay), N Sports e CazéTV (YouTube), a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Os Estados Unidos fazem sua estreia em casa na Copa do Mundo de 2026 diante da torcida e com a expectativa de iniciar a competição com vitória. A seleção comandada por Mauricio Pochettino disputa seu 12º Mundial e tenta repetir ou superar campanhas históricas, como a semifinal alcançada em 1930.

Apesar do apoio dos torcedores, os norte-americanos chegam após resultados irregulares em amistosos preparatórios, com derrotas para Bélgica, Portugal e Alemanha, além de uma vitória sobre Senegal.

Já o Paraguai retorna à Copa do Mundo após 16 anos de ausência. A equipe dirigida por Gustavo Alfaro garantiu vaga ao terminar as Eliminatórias Sul-Americanas entre os classificados diretos e chega embalada por resultados expressivos obtidos durante a campanha, incluindo vitórias sobre Brasil, Argentina e Uruguai.

O Grupo D ainda conta com Austrália e Turquia, que completam a rodada de abertura da chave.

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Estados Unidos x Paraguai: prováveis escalações

Estados Unidos: Matt Freese; Alexander Freeman, Mark McKenzie (Richards) e Tim Ream; Sergiño Dest, Weston McKennie, Adams, Tillman e Miles; Pulisic e Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.

Paraguai: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Junior Alonso; Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Diego Gómez e Miguel Almirón; Julio Enciso (Maurício) e Tony Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.

FICHA TÉCNICA
Estados Unidos x Paraguai
Copa do Mundo 2026 - Grupo D
Local: Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos
Data/Horário: 12 de junho de 2026, às 22h

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