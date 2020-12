Estádio do Napoli passa oficialmente a se chamar Diego Armando Maradona

O Estádio San Paolo, do Napoli, levará o nome de Diego Armando Maradona. Nesta sexta-feira (4), o prefeito Luigi de Magistris oficializou a resolução, que foi aprovada por unanimidade pela prefeitura.

"O maior jogador de futebol de todos os tempos. Com seu imenso talento e sua magia, ele homenageou a camisa do Napoli por sete anos. Maradona é também amado e lembrado por quem não é apaixonado pelo futebol ou por quem, nascido a partir dos seus lendários feitos futebolísticos, não viveu os anos do seu sucesso, a ponto de tornar a denominação do "seu" estádio um coro unânime de muito maior alcance dos torcedores da cidade", diz o comunicado oficial.

Além desta homenagem, o prefeito afirmou que Nápoles também terá uma estação de metrô com o nome do ex-craque argentino. Atualmente, leva o nome de "Mostra" e é utilizada por torcedores para chegar ao estádio.