Esposa de Savarino rebate capitão da Venezuela após crítica ao jogador do Fluminense Salomón Rondón utilizou as redes sociais para publicar uma mensagem em tom de crítica ao meia, que não se apresentou na Data Fifa por questões físicas, mas entrou como titular pelo Fluminense Estadão Conteúdo 02.04.26 15h08 Jefferson Savarino e a esposa, Paola Duarte (Instagram @jeiglyspduarte) A ausência de Savarino na última convocação da seleção da Venezuela ganhou um novo capítulo fora de campo. Capitão da equipe, Salomón Rondón utilizou as redes sociais para publicar uma mensagem em tom de crítica ao meia, que não se apresentou na Data Fifa por questões físicas, mas entrou como titular pelo Fluminense na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1. Sem citar diretamente o nome do companheiro, Rondón foi direto na publicação. "Hahahahah incrível De não estar em condições a ser titular!!! 0 (zero) senso de pertencimento. Continuem pedindo por ele, indolentes", escreveu. A postagem rapidamente repercutiu e gerou reação do entorno de Savarino. A esposa do jogador saiu em defesa do meia e também utilizou as redes sociais para rebater o capitão da seleção venezuelana. "Terrível o exemplo de quem usa a braçadeira de capitão na seleção. Isso só demonstra o que todo mundo já percebe: na seleção há um grupinho que se acha acima do coletivo e que ainda pretende, com intimidação, decidir quem joga e quem não joga. Que vergonha da sua história", publicou. Ela ainda ampliou as críticas ao comportamento de Rondón. "Para quem costuma se chamar de capitão da seleção, e com suas imaturidades o que faz é deixar um clima pesado, como sempre faz", completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fluminense Savarino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37