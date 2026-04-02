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Esposa de Savarino rebate capitão da Venezuela após crítica ao jogador do Fluminense

Salomón Rondón utilizou as redes sociais para publicar uma mensagem em tom de crítica ao meia, que não se apresentou na Data Fifa por questões físicas, mas entrou como titular pelo Fluminense

Estadão Conteúdo
fonte

Jefferson Savarino e a esposa, Paola Duarte (Instagram @jeiglyspduarte)

A ausência de Savarino na última convocação da seleção da Venezuela ganhou um novo capítulo fora de campo. Capitão da equipe, Salomón Rondón utilizou as redes sociais para publicar uma mensagem em tom de crítica ao meia, que não se apresentou na Data Fifa por questões físicas, mas entrou como titular pelo Fluminense na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1.

Sem citar diretamente o nome do companheiro, Rondón foi direto na publicação. "Hahahahah incrível De não estar em condições a ser titular!!! 0 (zero) senso de pertencimento. Continuem pedindo por ele, indolentes", escreveu.

A postagem rapidamente repercutiu e gerou reação do entorno de Savarino. A esposa do jogador saiu em defesa do meia e também utilizou as redes sociais para rebater o capitão da seleção venezuelana.

"Terrível o exemplo de quem usa a braçadeira de capitão na seleção. Isso só demonstra o que todo mundo já percebe: na seleção há um grupinho que se acha acima do coletivo e que ainda pretende, com intimidação, decidir quem joga e quem não joga. Que vergonha da sua história", publicou.

Ela ainda ampliou as críticas ao comportamento de Rondón. "Para quem costuma se chamar de capitão da seleção, e com suas imaturidades o que faz é deixar um clima pesado, como sempre faz", completou.

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