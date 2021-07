Esposa de Medina, Yasmin Brunet critica COB por veto em Tóquio: 'Descaso'

Yasmin Brunet, esposa do surfista Gabriel Medina, usou as redes sociais nesta quarta-feira para comentar o veto do Comitê Olímpico do Brasil (COB) à sua presença nos Jogos de Tóquio, que começam no dia 23. A modelo acusou a entidade de "descaso" com o marido por não deixá-lo escolher quem levar à Olimpíada.

"Ele é um dos atletas com mais chance de medalha hoje em dia, para trazer medalha para o Brasil e tem esse descaso com um pedido dele que é só para ser tratado igual aos outros surfistas, para ele levar quem ele quer levar", disse Yasmin.

Por causa da pandemia do coronavírus, o Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio anunciou medidas restritivas para garantir a realização do evento com segurança. Entre os protocolos estão a diminuição do número de credenciados e torcedores.

"Só ele (atleta) sabe quem realmente vai ajudar ele naquele momento e isso deveria ser respeitado, principalmente em uma época de pandemia", disse Yasmin. "Quando maior puder ser o conforto que a delegação puder dar ao atleta, seria mais do que o necessário", completou.

Anteriormente, Medina afirmou se sentir "injustiçado" e "prejudicado" pelo COB por causa da negativa à presença de Yasmin Brunet. O surfista alegou, ainda, que a esposa faz parte do seu estafe pessoal e comentou que outros surfistas brasileiros que vão disputar a Olimpíada, como Ítalo Ferreira e Tatiana Weston-Webb, não tiveram qualquer tipo de interferência na escolha da equipe.

No dia 16 de junho, o COB comentou o assunto por meio de nota oficial. A entidade afirmou "seguir as diretrizes do Comitê Organizador", ressaltando que o "credenciado tem de ser um profissional que tenha ligação com a modalidade.

Pelas definições, cada atleta pode levar um técnico para compor sua equipe em Tóquio. No caso de Medina, o seu treinador é o australiano Andy King. Mas o bicampeão mundial preferiu levar a esposa para a capital japonesa, o que foi vetado pelo COB por considerar que ela não tem atributo técnico para compor a delegação brasileira. No caso de Ítalo e Tatiana, ele levará um amigo que trabalha como seu analista técnico e ela, seu marido, Jessé Mendes, surfista que disputa o Circuito Mundial.