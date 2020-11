ESPN fecha acordo para exibir reta final do Brasileirão Feminino e terá finais ao vivo

A ESPN fechou um grande acordo nesta segunda-feira para agregar a sua programação. O canal da Disney acertou contrato para exibir a reta final do Brasileirão Feminino 2020, inclusive com a partida ao vivo das finais da edição. A informação foi publicada pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!.

A competição é exibida na TV aberta pela Band e pelo Twitter e mostra bom retorno na audiência, além do aumento da exposição do futebol feminino nacional. Segundo fontes relataram ao LANCE!, a aposta feita pela ESPN segue a linha de investir em futebol feminino, principalmente após o sucesso das transmissões da Liga dos Campeões Feminina.

De acordo com o "UOL", o contrato curto não significa um possível tiro curto da emissora. Pelo contrário. A vontade da ESPN, na verdade, é negociar um contrato de longo prazo após o fim da edição.

As transmissões começaram nesta segunda-feira, com a exibição do VT da partida entre Palmeiras e Corinthians. A estreia em ao vivo será no próximo sábado com Avaí/Kindermann contra o São Paulo, às 14:30h, com a equipe formada pela narradora Renata Silveira e os comentários por Paulo Calçade e Mariana Spinelli.

