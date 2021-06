Especialistas apostam em equilíbrio na edição de 2021 do Tour de France

A 108ª edição do Tour de France começa no dia 26 de junho em Brest, na região francesa da Bretanha. Serão 3383 km divididos em 21 etapas com a grande final no dia 18 de julho, na famosa Champs-Elysees, em Paris. Os atletas irão encarar quatro tipos de percurso como os planos, de média montanha, montanha e as de contrarrelógio. Centenas de ciclistas de 23 equipes disputarão o título de 2021.

No ano passado, o vencedor foi o esloveno Tadej Pogačar da UAE Team Emirates. O pódio teve na sequência o compatriota Primo Roglič da Jumbo-Visma e o australiano Richie Porte do Trek-Segafredo. Os ciclistas estão confirmados para a ediçào deste ano e devem enfrentar concorrentes de peso como o britânico Tao Geoghegan-Hart, vencedor do Giro d’Italia 2020, e o galês Geraint Thomas, que levou o Tour de France 2018. Ambos são da INEOS.

Segundo prognósticos de especialistas, a prova deve ser uma das mais equilibradas dos últimos anos devido ao nível técnico dos competidores. E os resultados de outras provas mostraram isso na temporada.

"Está muito imprevisível. Tem uma geração muito nova e tem ciclistas que atacam muito nas etapas. Praticamente não terá dia morno, como ocorreu nas grandes voltas deste ano. De uma maneira geral, por causa de Covid-19, foi alterado o local para evitar deslocamento e anteciparam uma semana por causa dos Jogos de Tóquio", disse Bruno Vicari, dos canais ESPN e Fox Sports, detentores dos direitos de transmissão do Tour de France.

"Será um percurso um pouco diferente do que vimos nos últimos anos, menos chegadas ao alto, mais etapas que precisarão ser definidas mais cedo. E o duelo entre Roglic e Pogacar, mas sem o Pogacar ser um elemento surpresa no final, e sim mais vigiado do que foi em 2020. Só que também temos Geraint Thomas em boa forma, Richard Carapaz, Julian Alaphilippe aparentemente pensando em algo para a geral. São vários candidatos", explicou Renan do Couto, narrador dos canais ESPN e Fox Sports.

Uma das principais novidades para 2021 é uma escalada dupla inédita ao Monte Ventoux e a adição de mais quilômetros de contrarrelógio, que serão divididos em um contrarrelógio individual de 27,6 km na 5ª etapa e um contrarrelógio individual de 31 km na penúltima etapa. Em 2020, foram 36,2 quilômetros contra 58 km na edição deste ano.

"São dois contra-relógios relativamente longos, de 27 km e 30 km, mais do que tivemos nos últimos anos. Nas montanhas, a etapa 11 é a que mais quero ver: duas ascensões do Mont Ventoux. Na última semana, é bom ficar de olho também na etapa 15, que termina em Andorra, em duas chegadas ao alto nas etapas 17 e 18: Col du Portet e Luz Ardiden (essa, passando pelo Tourmalet antes). Serão dois finais duros em dias consecutivos", comentou do Couto.

Confira as etapas

Etapa 1 – 26/06/21 Brest Landerneau 187 km

Etapa 2 – 27/06/21 Perros-Gueirec Mur-de-Bretagne 182 km

Etapa 3 – 28/06/21 Lorient Pontivy 182 km

Etapa 4 – 29/06/21 Redon Fougeres 152 km

Etapa 5 – 30/06/21 Changé Laval (ITT) 27 km contrarrelógio individual

Etapa 6 – 01/07/21 Tours Chateauroux 144 km

Etapa 7 – 02/07/21 Vierzon Le Creusot 248 km

Etapa 8 – 03/07/21 Oyonnax Le Grand Bornand 151 km

Etapa 9 – 04/07/21 Cluses Tignes – Val Claret 145 km

Dia de descanso 1

Etapa 10 – 06/07/21 Albertville Valence 186 km

Etapa 11 – 07/07/21 Sorgues Malaucene 199 km

Etapa 12 – 08/07/21 St-Paul-Trois-Chateaux Nimes 161 km

Etapa 13 – 09/07/21 Nimes Carcassonne 229 km

Etapa 14 – 10/07/21 Carcassonne Quillan 184 km

Etapa 15 – 11/07/21 Ceret Andorra la Vella 192 km

Dia de descanso 2

Etapa 16 – 13/07/21 Pas-de-la-Case Saint-Gaudens 169 km

Etapa 17 – 14/07/21 Muret St. Lary Soulan – Col de Portet 178 km

Etapa 18 – 15/07/21 Pau Luz Ardiden 130 km

Etapa 19 – 16/07/21 Mourenx Libourne 203 km

Etapa 20 – 17/07/21 Libourne Saint-Emilion (ITT) 31 km Contrarrelógio individua

lEtapa 21 – 18/07/21 Chatou Paris – Champs-Elysees 112 km