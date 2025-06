Espanha vence a França em jogo de nove gols e faz a final da Liga das Nações contra Portugal

Em um jogo que contou com um festival de gols, a Espanha derrotou a França por 5 a 4, em partida válida pela semifinal da Liga das Nações, nesta quinta-feira, em Stuttgart, e se credenciou para disputar a decisão da competição de seleções contra Portugal.

A semifinal mostrou um duelo cheio de alternativas. Liderada por Lamine Yamal, o time do técnico Luis de la Fuente abriu 5 a 1. Em uma reação tardia, a França foi em busca do empate, mas parou nos 5 a 4. Nico Williams, Merino, Pedri e Yamal, duas vezes, anotaram para os espanhóis enquanto Mbappé, Cherki, Dani Vivian (contra) e Kolo Muani descontaram para os franceses. A decisão da Liga das Nações acontece neste domingo.

O primeiro tempo apresentou um jogo franco com Espanha e França procurando o gol desde o apito inicial. E num duelo de alta intensidade, quem teve trabalho intenso foram os goleiros.

Lamine Yamal quase abriu o marcador antes dos cinco minutos em conclusão na área que a zaga desviou. Liderado por Mbappé, os franceses também criaram boas chances ofensivas. Na melhor delas, Theo Hernandez carimbou o travessão de Unaí Simon.

Em confronto de franca trocação, a Espanha foi letal e abriu valiosa vantagem em um intervalo de quatro minutos. Aos 21, Yamal começou a trama pela direita, Oyarzabal fez o pivô e Nico Williams bateu firme para vencer o goleiro Maignan e fazer 1 a 0.

Praticamente na sequência, a França foi parar nas cordas ao levar o segundo gol. Merino tabelou com Oyarzabal e bateu com categoria para achar o canto e voltar a movimentar o marcador: 2 a 0.

Absoluta a partir de então, a Espanha ainda fez o terceiro com Hjuisen aos 43. No entanto, o gol que praticamente definiria o duelo, acabou sendo invalidado pelo VAR por impedimento no lance.

A desvantagem de 2 a 0 provocou um apagão nos jogadores franceses na volta para a partida e a Espanha se aproveitou da situação para transformar a vitória em uma saborosa goleada.

Aos oito minutos, Rabiot derrubou Yamal na área e o juiz assinalou a penalidade. O jovem astro do Barcelona cobrou com categoria e aumentou. No minuto seguinte, Nico Williams preparou a assistência em arrancada pelo lado esquerdo e serviu a Pedri, que tirou do goleiro e cravou 4 a 0 no placar. Anestesiada diante do futebol envolvente da Espanha, a França, enfim, despertou. Mbappé sofreu o pênalti aos 13 e descontou: 4 a 1.

A tentativa de reação, no entanto, se esvaiu aos 21 minutos. Após troca de passes no meio-campo, Lamine Yamal escapou pela direita, ganhou na marcação ao entrar na área e, com o biquinho da chuteira, fez o quinto gol da Espanha.

Na tentativa de diminuir o prejuízo e o placar elástico, os franceses foram à luta. Cherki recebeu bola de Mbappé e acertou uma bomba de pé esquerdo para vencer Unaí Simón e deixar o placar em 5 a 2, aos 33 minutos.

Em uma reação tardia, a França ainda fez mais um aos 38. Gusto foi no apoio pela direita e cruzou. Dani Vivian veio para fazer o corte, mas acabou desviando contra as próprias redes: 5 a 3.

Nos acréscimos, mais emoção. Kolo Muani, de cabeça, fez o quarto e transformou o fim do jogo em um verdadeiro drama. Sem tempo para mais nada, os espanhóis se fecharam na defesa e asseguraram a dramática vitória de 5 a 4.