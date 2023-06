Espanha divulga lista de convocados para fase final da Liga das Nações

Nesta sexta-feira 9020, o técnico da Seleção da Espanha, Luis De La Fuente, anunciou a lista de convocados para a fase final da Liga das Nações 2022/23, que acontece no dia 15 de junho.

Com diferentes jogadores, a nova convocação inclui oito novos atletas para reforçar o desempenho do time na semifinal contra a Itália. Agora, a seleção conta com o zagueiro destaque da temporada Le Normando, da Real Sociedad, e o retorno do atacante Rodrigo Moreno, o meia Canales e o lateral Jesús Navas.

VEJA MAIS

A lista também exclui nove jogadores presentes na última convocação, sendo esses Gayà, Pedro Porro, Ceballos, Bryan Gil, Íñigo Martínez, Nacho, Oyarzabal, Gerad Moreno e Iago Aspas. Desfalques da seleção, Pedri, Robert Sánchez e Balde ficam de fora por lesões recentes.

A Espanha enfrenta a Itália na semifinal da Liga das Nações no dia 15 de junho. Um dia antes, a Holanda joga contra a Croácia, também pela semifinal do campeonato. A disputa pelo terceiro lugar acontece no dia 18 de junho, mesma data da partida decisiva pelo campeão da Nations League 2022/23.

Na próxima sexta-feira (9), a Seleção Espanhola inicia a preparação para a reta final do campeonato, no centro de treinamento de Las Rozas, onde ficam concentrados até o dia 13.

Confira a lista de convocados da Espanha

Goleiros

Unai Simón (Athletic Bilbao),

Kepa Arrizabalaga (Chelsea),

David Raya (Brentford).

Defensores

Carvajal (Real Madrid),

Navas (Sevilla),

Laporte (Manchester City),

David García (Osasuna),

Le Normand (Real Sociedad),

Jordi Alba (Barcelona),

Juan Bernat (PSG).

Meio-campistas

Rodrigo (Manchester City),

Zubimendi (Real Sociedad),

Fabián (PSG),

Mikel Merino (Real Sociedad),

Gavi (Barcelona),

Canales (Betis).

Atacantes

Morata (Atlético de Madrid),

Joselu (Espanyol),

Rodrigo Moreno (Leeds),

Asensio (Real Madrid),

Nico Williams (Athletic Bilbao),

Dani Olmo (RB Leipzig),

Yeremy Pino (Villarreal).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)