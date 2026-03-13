'Era irrecusável, e eu recusei', diz Bruno Henrique sobre proposta do Palmeiras Estadão Conteúdo 13.03.26 12h43 Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Bruno Henrique revelou em entrevista recente que quase mudou de lado na principal rivalidade do futebol brasileiro dos tempos modernos. O atacante disse que por pouco não defendeu as cores do Palmeiras. Em participação no podcast "Barbacast", o jogador relembrou a proposta que recebeu para transferir-se ao Palmeiras, antes de renovar seu contrato com o Flamengo. Mesmo com uma oferta "irrecusável", como ele classificou, o coração falou mais alto e ele decidiu renovar e permanecer no clube carioca. "O respeito e o carinho que eu tenho pelo Flamengo, eles também têm por mim. Esse foi o fator primordial que me fez ficar. A identificação que tenho com o clube nesses anos todos que estou aqui. Sempre muito respeitado, sempre que eu entro em campo é para poder dar o meu melhor, dar raça, amor por essa camisa e os torcedores, pela minha família. Esse é o fator primordial que me fez ficar no Flamengo" disse o jogador. Perguntado se a proposta do Palmeiras era realmente maior que a do Flamengo, completou: "Irrecusável, e eu recusei para seguir no Flamengo". O Palmeiras demonstrou interesse no jogador no final do ano de 2023, em outubro, quando Bruno Henrique estava nos últimos meses de contrato com o Flamengo. A proposta era para quatro anos de contrato, além de salários e luvas que o tornariam um dos mais bem pagos do time. Na época, o Rubro-Negro ofereceu um ano de contrato, subiu para dois e gradativamente chegou nos três anos que Bruno desejava. Com 18 títulos, ele é um dos maiores vencedores ao lado de Arrascaeta. Desde sua chegada, há 7 anos, acumula conquistas de Libertadores, Campeonatos Brasileiros, Copas do Brasil, Supercopas do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. Agora, Bruno Henrique está novamente em seu último ano de contrato pelo Flamengo, mas ainda sem conversas de renovação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bruno Henrique Flamengo Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 ESTREIA AMARGA Condé diz que Fluminense foi muito superior e prevê 'muito trabalho' para tornar o Remo competitivo Sem citar posições específicas, ele confirmou que a diretoria já trabalha no mercado para suprir carências do grupo 12.03.26 23h02 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56