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'Era irrecusável, e eu recusei', diz Bruno Henrique sobre proposta do Palmeiras

Estadão Conteúdo

Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Bruno Henrique revelou em entrevista recente que quase mudou de lado na principal rivalidade do futebol brasileiro dos tempos modernos. O atacante disse que por pouco não defendeu as cores do Palmeiras.

Em participação no podcast "Barbacast", o jogador relembrou a proposta que recebeu para transferir-se ao Palmeiras, antes de renovar seu contrato com o Flamengo. Mesmo com uma oferta "irrecusável", como ele classificou, o coração falou mais alto e ele decidiu renovar e permanecer no clube carioca.

"O respeito e o carinho que eu tenho pelo Flamengo, eles também têm por mim. Esse foi o fator primordial que me fez ficar. A identificação que tenho com o clube nesses anos todos que estou aqui. Sempre muito respeitado, sempre que eu entro em campo é para poder dar o meu melhor, dar raça, amor por essa camisa e os torcedores, pela minha família. Esse é o fator primordial que me fez ficar no Flamengo" disse o jogador.

Perguntado se a proposta do Palmeiras era realmente maior que a do Flamengo, completou: "Irrecusável, e eu recusei para seguir no Flamengo".

O Palmeiras demonstrou interesse no jogador no final do ano de 2023, em outubro, quando Bruno Henrique estava nos últimos meses de contrato com o Flamengo. A proposta era para quatro anos de contrato, além de salários e luvas que o tornariam um dos mais bem pagos do time. Na época, o Rubro-Negro ofereceu um ano de contrato, subiu para dois e gradativamente chegou nos três anos que Bruno desejava.

Com 18 títulos, ele é um dos maiores vencedores ao lado de Arrascaeta. Desde sua chegada, há 7 anos, acumula conquistas de Libertadores, Campeonatos Brasileiros, Copas do Brasil, Supercopas do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. Agora, Bruno Henrique está novamente em seu último ano de contrato pelo Flamengo, mas ainda sem conversas de renovação.

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