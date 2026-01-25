Equipes da Fórmula 1 estão desistindo dos primeiros testes da temporada 2026; por quê? De acordo com as regras da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), cada equipe poderá testar seus carros no circuito somente em três dos cinco dias disponíveis. Estadão Conteúdo 25.01.26 9h00 Alonso e Hamilton, veteranos do esporte, puderam aproveitar a chance de estender ou assinar novos contratos e viver mais uma passagem da geração do automobilismo (Foto: Divulgação) A Atlassian Williams divulgou, nesta sexta-feira, 23, que não realizará os seus primeiros testes da temporada de 2026 da Fórmula 1. A atividade acontecerá em Barcelona, na Espanha, na próxima semana. De acordo com um comunicado publicado pela equipe nas redes sociais, a medida foi tomada por conta de um atraso no lançamento do novo carro da categoria. "A Atlassian Williams F1 Team decidiu não participar do teste de shakedown da próxima semana em Barcelona, em razão de atrasos no programa do FW48, enquanto continuamos a buscar o máximo desempenho do carro", escreveu o time britânico. "Em vez disso, a equipe realizará uma série de testes na próxima semana, incluindo um programa de VTT com o carro de 2026, como preparação para o primeiro teste oficial no Bahrein e para a primeira corrida da temporada em Melbourne", completou. Além disso, segundo o jornal espanhol Marca, a Aston Martin é outra equipe que teve problemas neste início de ano. O time britânico ficará de fora do primeiro de dia de testes, que será realizado na próxima segunda-feira, 26, no Circuito da Catalunha. De acordo com as regras da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), cada equipe poderá testar seus carros no circuito somente em três dos cinco dias disponíveis. O Marca também revelou que a Aston Martin optou por colocar o veículo AMR26 na pista apenas depois dos primeiros dias de testes. O portal não confirma se a decisão foi por motivos técnicos ou apenas por estratégia. Andrea Stella, chefe da McLaren, falou que os atuais campeões da F-1 não devem estar presentes no início dos testes em Barcelona. "Planejamos começar os testes no segundo ou no terceiro dia, portanto não iremos testar no primeiro dia. Quisemos nos dar o máximo de tempo possível para o desenvolvimento (do carro), porque cada dia de desenvolvimento, cada dia de projeto, acrescentava um pouco de desempenho", declarou Stella em entrevista ao portal inglês BBC. Ele também falou sobre a dificuldade de atender as novas regras da FIA para a temporada, que aborda de motores à pneus. "Houve tanto trabalho por trás do projeto, da concepção e da construção dos carros de 2026, que é algo quase sem precedentes. Nunca antes houve uma mudança tão grande e simultânea de chassi, unidade de potência e pneus", finalizou Andrea. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fórmula 1 pré-temporada testes desistências COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso' Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026 25.01.26 8h00 MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 Futebol Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026 Alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro. 23.01.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Paysandu estreia contra o São Raimundo em jogo que marca o reencontro com a torcida na Curuzu Após ano de 2025 desastroso, Papão se reformulou e passou a apostar mais nos atletas da base. Jogo começa às 17h. 25.01.26 7h00 MAIS UM! Osorio 'entrega' chegada de volante ex-Fortaleza e aponta elenco mais forte para a temporada Zé Welison é citado pelo treinador, já realizou exames e deve ser oficializado nos próximos dias 24.01.26 20h01 Futebol Dois jogos no interior movimentam o primeiro domingo do Campeonato Paraense No Parque do Bacurau, o Cametá recebe o Castanhal; Em Marabá, o Águia encara o Santa Rosa 25.01.26 8h00 DEU LEÃO Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo 24.01.26 18h13