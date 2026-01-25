Equipes da Fórmula 1 estão desistindo dos primeiros testes da temporada 2026; por quê?

A Atlassian Williams divulgou, nesta sexta-feira, 23, que não realizará os seus primeiros testes da temporada de 2026 da Fórmula 1. A atividade acontecerá em Barcelona, na Espanha, na próxima semana.

De acordo com um comunicado publicado pela equipe nas redes sociais, a medida foi tomada por conta de um atraso no lançamento do novo carro da categoria.

"A Atlassian Williams F1 Team decidiu não participar do teste de shakedown da próxima semana em Barcelona, em razão de atrasos no programa do FW48, enquanto continuamos a buscar o máximo desempenho do carro", escreveu o time britânico.

"Em vez disso, a equipe realizará uma série de testes na próxima semana, incluindo um programa de VTT com o carro de 2026, como preparação para o primeiro teste oficial no Bahrein e para a primeira corrida da temporada em Melbourne", completou.

Além disso, segundo o jornal espanhol Marca, a Aston Martin é outra equipe que teve problemas neste início de ano. O time britânico ficará de fora do primeiro de dia de testes, que será realizado na próxima segunda-feira, 26, no Circuito da Catalunha.

De acordo com as regras da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), cada equipe poderá testar seus carros no circuito somente em três dos cinco dias disponíveis.

O Marca também revelou que a Aston Martin optou por colocar o veículo AMR26 na pista apenas depois dos primeiros dias de testes. O portal não confirma se a decisão foi por motivos técnicos ou apenas por estratégia.

Andrea Stella, chefe da McLaren, falou que os atuais campeões da F-1 não devem estar presentes no início dos testes em Barcelona.

"Planejamos começar os testes no segundo ou no terceiro dia, portanto não iremos testar no primeiro dia. Quisemos nos dar o máximo de tempo possível para o desenvolvimento (do carro), porque cada dia de desenvolvimento, cada dia de projeto, acrescentava um pouco de desempenho", declarou Stella em entrevista ao portal inglês BBC.

Ele também falou sobre a dificuldade de atender as novas regras da FIA para a temporada, que aborda de motores à pneus.

"Houve tanto trabalho por trás do projeto, da concepção e da construção dos carros de 2026, que é algo quase sem precedentes. Nunca antes houve uma mudança tão grande e simultânea de chassi, unidade de potência e pneus", finalizou Andrea.