Envolvido em acusação de racismo, Ramírez deixou Colômbia por polêmica com Carlos Osório

O LANCE! conversou com o jornalista Ángel Julio Rodelo, colunista da Rádio Antena 2, da Colômbia, e comentarista esportivo na RCN Rádio, para entender melhor a confusão que envolveu a promessa colombiana e o ex-treinador do Atlético Nacional. No começo deste ano, Índio Ramírez detonou seu comandante e perdeu espaço no elenco.

- É um jogador que teve seu momento no Atlético Nacional. Índio Ramírez reclamou da continuidade, não queria ficar rodando (o elenco, variando entre reserva e titular)... É sabido que Carlos Osório, que mantém uma filosofia de trabalho, pediu continuidade, não queria ficar rodando. De qualquer forma, é uma das grandes promessas do Atlético Nacional e isso gerou um inconveniente com Osório - confirmou o jornalista.

Osório ficou conhecido no Brasil após treinar o São Paulo, em 2015. Aos 59 anos, o treinador colombiano possui um sistema tático de variar suas escalações conforme o adversário. A inquietude de Ramírez acabou gerando desgastes com o técnico, que deixou o Atlético no começo de novembro.

A confusão aconteceu em fevereiro deste ano. Ramírez concedeu entrevista à uma rádio local, onde revelou ter se sentido "descartado" e afirmou não se "sentir bem" no clube. O meia rodo em alguns times antes de chegar ao Bahia e teve poucas oportunidades no Nacional.

Pouco antes de ser novamente emprestado, Ramírez chegou a dar entrevistas públicas criticando Osório e sua rotatividade. O atleta, tido como uma joia do país e figura constante na convocação das seleções de base, desejava mais ritmo de jogo e sequência, algo que conquistou aos poucos com Mano Menezes, no Brasil.

De acordo com Ángel, embora Ramírez tenha exposto a situação de infelicidade no Atlético Nacional aos torcedores, o comportamento do jogador era constante e regular.

- Ramírez, na verdade, não extrapola muito, simplesmente algo normal de disputa entre jogadores, comissão técnica. Quem sabe uma profundidade midiática afetou este caso - disse ele, que seguiu:

- Ele é um caso normal. É um caso similar ao de outros: jogador jovem, com talento, tratado como um dos melhores na seleção, ganhou títulos nacionais e continentais, como a Libertadores... Se me perguntar se é um grande jogador, te afirmo que sim. Técnico e que promete muito ao nosso país.

ENTENDA O CASO COM GERSONO meio-campista Gerson, camisa 8 do Flamengo, denunciou o suposto caso de injúria racial durante uma confusão na partida. Enquanto o Rubro-Negro, que venceu o Bahia por 4 a 3, ganhava o jogo antes de tomar a virada, uma confusão mobilizou os jogadores no Maracanã.

Gerson diz que escutou de Ramírez os dizeres "Cala a boca, negro". A frase revoltou alguns atletas, porém, nada foi feito no momento. Em súmula, o juiz da partida relatou que não foi avisado - embora seja possível ver nas imagens do jogo que Gerson conta a jogadores, treinadores e árbitros do jogo.

Gerson após depoimento na delegacia (Reprodução /Dugout)

NOVA CULTURA: RACISMO É POUCO COMENTADO NA COLÔMBIANo Brasil desde novembro, Ramírez afirmou em vídeo que não sabe português o suficiente para ter dito algo racista, assim como afirmou não ter entendido o que disse Gerson à ele. Índio negou que tenha falado a frase racista.

O LANCE! questionou o jornalista colombiano se casos assim são debatidos no país. De acordo com ele, situações de racismo são pouco faladas na região onde vem o jogador. Ángel ainda contou que o caso não repercutiu tanto no país como no Brasil.

- Nunca teve maiores problemas de indisciplina. É um homem profissional que tem um temperamento, que precisa ser respeitado. Agora, o tema do racismo não foi muito explorado por aqui.

O Flamengo e o volante seguem se manifestando contra o suposto ataque racial. O clube criticou o racismo estrutural no esporte e pediu justiça pelo caso, que deve ser levado ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Gerson, nas redes sociais, comentou que "sua voz não será calada". O Bahia afastou o jogador.