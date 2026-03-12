Endrick joga bem e faz o gol do empate do Lyon com o Celta pelas oitavas da Liga Europa

Endrick foi o melhor jogador do Lyon e fez o gol do empate (1 a 1) no final diante do Celta, nesta quinta-feira, na Espanha, no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. A decisão da vaga será na semana que vem, na França, e quem vencer segue para as quartas de final.

O primeiro tempo foi marcado pela vontade das equipes na disputa da bola, mas também pela falta de inspiração para a criação das jogadas. Com isso, poucas oportunidades foram criadas.

No único lance coletivo, o Celta conseguiu abrir o placar. Aos 25 minutos, em um belo contra-ataque, Swedberg foi lançado na meia esquerda e com um toque sutil e rápido encontrou Rueda livre para abrir o placar.

A partir daí, a pressão foi toda do Celta. Endrick, que ficou a maior parte do tempo preso na ponta direita, teve pelo menos três boas chances para marcar, quando se posicionou mais centrado, mas não teve sucesso.

Depois de fazer alguns cruzamentos para a área do Celta, o ex-palmeirense acertou um bom chute de fora da área, aos 30 minutos, e a bola passou perto da trave esquerda de Radu.

Aos 38, o brasileiro tentou jogada individual, mas foi travado. No minuto seguinte, o camisa 9 foi lançado, mas tocou fraco de cabeça para nova defesa de Radu.

A pressão do Lyon foi intensa em busca do empate no final da primeira etapa e Endrick, aos 42, errou uma matada de bola no peito, quando estava livre na grande área. O último ato do brasileiro nos primeiros minutos foi mais um cruzamento para a área não aproveitado pelos companheiros de time francês.

Na tentativa de mudar o panorama da partida, quando foi bastante pressionado no primeiro tempo, o Celta, empurrado pela torcida, veio para o segundo tempo mais agressivo.

Mas o Lyon, mesmo visitante, logo reassumiu o comando da partida. Aos seis minutos, Endrick acertou uma nomba de fora área e Radu mandou para escanteio. E a situação da equipe espanhola ficou ainda pior aos nove,quando Iglesias foi expulso.

Com um jogador a menos, o Celta abdicou do ataque e passou a se defender apenas. Mas na ânsia de tentar pelo menos o empate, o Lyon deixou muitos espaços em seu setor defensivo.

Sem poder de infiltração, o jeito foi o Lyon arriscar de longe. Aos 28, Kango acertou um lindo chute, mas acertou a trave esquerda de Radu. Aos 30, o goleiro do Celta fez a melhor defesa do jogo, ao espalmar cabeçada de Yaremchuk, após cruzamento de Endrick.

De tanto tentar o Lyon conseguiu o empate, aos 42 minutos, com Endrick, seu melhor jogador em campo. O canhoto bateu na entrega da área e contou com a falha de Radu: 1 a 1. Aos 47, sofreu uma falta dupla e ficou reclamando de dores no gramado. Recuperado, o brasileiro ainda fez mais uma jogada individual, mas errou no chute final.

OUTROS JOGOS Bologna 1 x 1 Roma, Lille 0 x 1 Aston Villa, Panathinaikos 1 x 0 Betis, Stuttgart 1 x 2 Porto, Ferencvaros 2 x 0 Braga, Genk 1 x 0 Freiburg e Nottingham 0 x 1 Midtjylland.