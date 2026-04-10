Endrick é criticado por técnico do Lyon após 4º jogo seguido sem gols: 'Espero mais dele' Mesmo com números razoáveis na temporada, ele não conseguiu se destacar na partida mais recente Estadão Conteúdo 10.04.26 14h41 Endrick, do Lyon (Instagram @ol) O técnico Paulo Fonseca fez duras cobranças ao desempenho de Endrick após o empate sem gols do Lyon diante do Angers, no último fim de semana. O brasileiro chegou ao quinto jogo consecutivo sem marcar e viu sua atuação ser questionada publicamente pelo treinador. Mesmo com números razoáveis na temporada - seis gols e quatro assistências em 15 partidas -, Endrick não conseguiu se destacar na partida mais recente e só tem um gol marcado nos últimos dez jogos. Em entrevista coletiva antes do confronto contra o Lorient, pela 29ª rodada da Ligue 1, Fonseca deixou claro que esperava mais participação do atacante. "Não fiquei satisfeito com o jogo dele. Disse-me que estava um pouco cansado da viagem (de volta à França após a Data Fifa), mas tem a responsabilidade de fazer mais. Não estou aqui para 'queimar' os jogadores, mas espero mais dele", disse Paulo Fonseca. O treinador reforçou que o Lyon precisa de maior entrega do jovem brasileiro, especialmente pela dependência ofensiva da equipe. Para ilustrar o nível de comprometimento esperado, citou um companheiro de elenco como exemplo de atitude. "Atualmente, estamos dependentes de um jogador que evoluiu na terceira divisão de Portugal (no Sporting B) há um ano, esse sim assume as suas responsabilidades. Se o Afonso tem essa coragem, os outros têm de fazer o mesmo", apontou. Além da postura, Fonseca destacou questões táticas que precisam ser ajustadas no jogo do atacante. "Não tentou posicionar-se nas entrelinhas", avaliou, antes de completar que o jogador precisa "estar mais disponível" e "trabalhar mais". A declaração aumenta a pressão sobre Endrick em um momento-chave da temporada, com o Lyon tentando se manter entre os primeiros colocados da Ligue 1, e o atacante buscando convencer Carlo Ancelotti de que merece disputar a Copa do Mundo no meio do ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Lyon Endrick criticado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL O 7 é místico! Veja as goleadas sofridas pelo Paysandu por 7 gols; saiba quem é o carrasco bicolor Assim como o Papão venceu muitos adversários por 7 gols, o Papão também sofreu algumas goleadas ao longo da sua história 10.04.26 14h42 futebol Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte 10.04.26 10h45 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 futebol Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte 10.04.26 9h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte 10.04.26 9h16 Futebol Nacional 'massacra' o Paysandu na Arena da Amazônia e aplica goleada histórica pela Copa Norte Os bicolores sofreram do início ao fim e viram o Nacional empilhar um gol atrás do outro, até alcançar o 'famoso' 7 a 0 09.04.26 22h39 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 futebol Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte 10.04.26 10h45