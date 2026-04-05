Endrick é criticado por imprensa esportiva da Europa após empate no Campeonato Francês

O atacante Endrick foi titular no empate do Lyon contra o Angers, por 0 a 0, pela 28ª da Ligue One, na manhã deste domingo (05). Em um momento turbulento na temporada, a equipe do brasileiro chegou ao 9º jogo sem vitória e a imprensa internacional criticou a atuação apagada do jogador da seleção.

Um dos principais portais esportivos da França, o Le Figaro apontou que o Lyon foi predominante durante a partida, mas pouco efetivo no ataque. O veículo destacou a atuação ruim da equipe no geral e enfatizou o camisa 9, que permaneceu em campo durante 73 minutos.

"Apenas Afonso Moreira, na ala esquerda, injetou movimentação e energia no jogo. E o contraste com Endrick, completamente neutralizado por Jacques Ekomié e seus companheiros, antes de ser substituído aos 73 minutos. Foi gritante".

Já a versão francesa do Goal destacou que o jovem de 19 anos deve melhorar as atuações para melhorar a temporada da equipe. "O jogador do Real Madrid tocou na bola apenas 26 vezes e conseguiu um drible. Endrick e Lyon devem, portanto, melhorar suas atuações, caso contrário a temporada pode ser muito difícil para eles".

O portal madrilenho Diário As fez uma análise bem detalhada do atleta emprestado pelo Real Madrid e não poupou nas críticas ao atacante. "O efeito Endrick no Olympique Lyonnais evaporou-se completamente. Daquele jogador que deslumbrou assim que chegou, que varreu todos os recordes de precocidade, que chegou com a ambição de dar um título ao clube após 14 anos de seca, muito pouco resta".

Além disso, o site espanhol afirmou que outra possível explicação para o mau momento do brasileiro é a posição escolhida pelo técnico Paulo Fonseca. "Na ponta direita, Endrick dificilmente gera situações de perigo. Em Angers, ele acabou desesperado".

Desde que foi emprestado, em dezembro do ano passado, o atleta realizou 15 partidas e marcou seis gols, além de quatro assistências. Apesar dos bons números, o atacante não balança as redes pelo Campeonato Francês há um mês.