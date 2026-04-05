Endrick é criticado por imprensa esportiva da Europa após empate no Campeonato Francês Estadão Conteúdo 05.04.26 14h23 O atacante Endrick foi titular no empate do Lyon contra o Angers, por 0 a 0, pela 28ª da Ligue One, na manhã deste domingo (05). Em um momento turbulento na temporada, a equipe do brasileiro chegou ao 9º jogo sem vitória e a imprensa internacional criticou a atuação apagada do jogador da seleção. Um dos principais portais esportivos da França, o Le Figaro apontou que o Lyon foi predominante durante a partida, mas pouco efetivo no ataque. O veículo destacou a atuação ruim da equipe no geral e enfatizou o camisa 9, que permaneceu em campo durante 73 minutos. "Apenas Afonso Moreira, na ala esquerda, injetou movimentação e energia no jogo. E o contraste com Endrick, completamente neutralizado por Jacques Ekomié e seus companheiros, antes de ser substituído aos 73 minutos. Foi gritante". Já a versão francesa do Goal destacou que o jovem de 19 anos deve melhorar as atuações para melhorar a temporada da equipe. "O jogador do Real Madrid tocou na bola apenas 26 vezes e conseguiu um drible. Endrick e Lyon devem, portanto, melhorar suas atuações, caso contrário a temporada pode ser muito difícil para eles". O portal madrilenho Diário As fez uma análise bem detalhada do atleta emprestado pelo Real Madrid e não poupou nas críticas ao atacante. "O efeito Endrick no Olympique Lyonnais evaporou-se completamente. Daquele jogador que deslumbrou assim que chegou, que varreu todos os recordes de precocidade, que chegou com a ambição de dar um título ao clube após 14 anos de seca, muito pouco resta". Além disso, o site espanhol afirmou que outra possível explicação para o mau momento do brasileiro é a posição escolhida pelo técnico Paulo Fonseca. "Na ponta direita, Endrick dificilmente gera situações de perigo. Em Angers, ele acabou desesperado". Desde que foi emprestado, em dezembro do ano passado, o atleta realizou 15 partidas e marcou seis gols, além de quatro assistências. Apesar dos bons números, o atacante não balança as redes pelo Campeonato Francês há um mês. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Endrick Lyon Real Madrid Ligue One COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32