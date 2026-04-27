Endrick deixa futuro indefinido sobre volta ao Real Madrid após empréstimo ao Lyon: 'Não sei' Atacante revelado pelo Palmeiras deixou em aberto o seu futuro Estadão Conteúdo 27.04.26 9h34 De simples reserva no Real Madrid ao protagonismo no Lyon e à possibilidade de integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Diante desta mudança de cenário e da aproximação do fim do empréstimo ao clube francês, o atacante revelado pelo Palmeiras deixou em aberto o seu futuro e não colocou como certa a sua volta ao gigante espanhol. Em entrevista ao Canal+Foot, ele disse não saber qual será o próximo passo a ser dado em sua carreira ao final da temporada europeia, afirmou estar aberto a ouvir propostas e tratou a questão com naturalidade. "Existe a possibilidade de eu ficar no Lyon se eles se classificarem para a Champions League? Honestamente, eu não sei. Vim para cá por empréstimo de seis meses. Se eu tiver que ir para o Real Madrid, voltarei com prazer, mas se tiver que ir para outro lugar, irei." A declaração do jogador repercutiu na Espanha e o jornal espanhol As estampou a manchete "Endrick deixa seu futuro incerto" em um momento onde o clube merengue atravessa uma fase complicada. Eliminado da Liga dos Campeões, o Real Madrid ocupa o segundo lugar em La Liga e tem uma desvantagem de nove pontos para o líder Barcelona (85 a 74). Desde que desembarcou em Lyon, Endrick viu a sua rotina mudar. Ganhou sequência, passou a ser um dos destaques da equipe e entrou no radar do técnico Carlo Ancelotti para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Terceiro colocado no Campeonato Francês com o Lyon, o jogador demonstrou estar focado no seu bom momento e disse qual é o seu principal objetivo agora. "Espero muito que possamos nos classificar para a próxima Champions League. É onde o time merece estar", completou na entrevista ao Canal+Foot. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Endrick Real Madrid futuro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Mbappé é diagnosticado com lesão na coxa e acende alerta antes da Copa do Mundo Atacante sentiu o problema na perna esquerda; Real Madrid não divulgou o tempo de recuperação 27.04.26 9h53 futebol Nico Ferreira se despede do Remo e confirma saída do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Nico Ferreira se despede do Remo e confirma saída do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Remo perde mais uma em casa e pode descer à lanterna da Série A Um ponto da Chapecoense e os azulinos seguram a temida lanterna do Brasileirão 25.04.26 18h15 futebol Mbappé é diagnosticado com lesão na coxa e acende alerta antes da Copa do Mundo Atacante sentiu o problema na perna esquerda; Real Madrid não divulgou o tempo de recuperação 27.04.26 9h53