Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Endrick deixa futuro indefinido sobre volta ao Real Madrid após empréstimo ao Lyon: 'Não sei'

Atacante revelado pelo Palmeiras deixou em aberto o seu futuro

Estadão Conteúdo

De simples reserva no Real Madrid ao protagonismo no Lyon e à possibilidade de integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Diante desta mudança de cenário e da aproximação do fim do empréstimo ao clube francês, o atacante revelado pelo Palmeiras deixou em aberto o seu futuro e não colocou como certa a sua volta ao gigante espanhol.

Em entrevista ao Canal+Foot, ele disse não saber qual será o próximo passo a ser dado em sua carreira ao final da temporada europeia, afirmou estar aberto a ouvir propostas e tratou a questão com naturalidade.

"Existe a possibilidade de eu ficar no Lyon se eles se classificarem para a Champions League? Honestamente, eu não sei. Vim para cá por empréstimo de seis meses. Se eu tiver que ir para o Real Madrid, voltarei com prazer, mas se tiver que ir para outro lugar, irei."

A declaração do jogador repercutiu na Espanha e o jornal espanhol As estampou a manchete "Endrick deixa seu futuro incerto" em um momento onde o clube merengue atravessa uma fase complicada. Eliminado da Liga dos Campeões, o Real Madrid ocupa o segundo lugar em La Liga e tem uma desvantagem de nove pontos para o líder Barcelona (85 a 74).

Desde que desembarcou em Lyon, Endrick viu a sua rotina mudar. Ganhou sequência, passou a ser um dos destaques da equipe e entrou no radar do técnico Carlo Ancelotti para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo.

Terceiro colocado no Campeonato Francês com o Lyon, o jogador demonstrou estar focado no seu bom momento e disse qual é o seu principal objetivo agora. "Espero muito que possamos nos classificar para a próxima Champions League. É onde o time merece estar", completou na entrevista ao Canal+Foot.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Endrick

Real Madrid

futuro
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Mbappé é diagnosticado com lesão na coxa e acende alerta antes da Copa do Mundo

Atacante sentiu o problema na perna esquerda; Real Madrid não divulgou o tempo de recuperação

27.04.26 9h53

futebol

Nico Ferreira se despede do Remo e confirma saída do clube: 'Desejo a vocês o melhor'

Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina

27.04.26 9h27

esportes

Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas

Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos

26.04.26 9h00

futebol

No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família'

Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro

26.04.26 9h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Nico Ferreira se despede do Remo e confirma saída do clube: 'Desejo a vocês o melhor'

Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina

27.04.26 9h27

REMO

Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável'

Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários

26.04.26 13h24

Futebol

Remo perde mais uma em casa e pode descer à lanterna da Série A

Um ponto da Chapecoense e os azulinos seguram a temida lanterna do Brasileirão

25.04.26 18h15

futebol

Mbappé é diagnosticado com lesão na coxa e acende alerta antes da Copa do Mundo

Atacante sentiu o problema na perna esquerda; Real Madrid não divulgou o tempo de recuperação

27.04.26 9h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda