Enderson Moreira testa positivo para Covid-19

Como se nada pudesse piorar o ambiente do Fortaleza na luta contra a queda, o Leão anunciou que o técnico Enderson Moreira, o auxiliar Luis Fernando Flores e o preparador físico Edy Carlos Soares testaram positivo para Covid-19.

+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

De acordo com o comunicado do clube, o trio está isolado e apresentaram sintomas leves da doença. A expectativa é que Enderson só volte aos trabalhos no dia 10 de fevereiro, quando o Leão encara o Vasco.

+ Inter dá salto pelo título, Botafogo quase rebaixado… Veja as contas para título, G6, Sul-Americana e rebaixamento

Lembrando que, com 35 pontos, o Fortaleza está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, uma acima do temido Z4.