Empresário de Haaland firma acordo com o Barcelona, segundo jornal

Mino Raiola, empresário de Haaland, firmou um acordo com Joan Laporta, presidente do Barcelona, para que o centroavante norueguês vista a camisa blaugrana na próxima temporada, segundo as informações do "Deportes Cuatro".

No entanto, a operação só deve ser concretizada quando a equipe da Catalunha reunir a quantidade de dinheiro necessária para bancar a transferência. Nessa conta está incluso o que será pago ao Dortmund, o salário do atleta, a comissão de Raiola e as luvas.

Com isso, o Barcelona possui uma espécie de prioridade na contratação do artilheiro. Haaland busca ser o líder de um projeto esportivo ambicioso, vencedor e prefere não dividir as atenções com Mbappé, no caso de uma possível ida para o Real Madrid.

O acordo verbal entre Mino Raiola e Joan Laporta também estabeleceu que Haaland assinaria um contrato por três temporadas com a opção de renovação por outros dois anos em função de objetivos e intenções de todos os lados. Além disso, o centroavante receberia um salário de 30 milhões de euros (R$ 192 milhões) brutos por ano.

BARCA NO BARCELONA

​De acordo com as informações, Raiola teria informado a Laporta que a operação por Haaland deve custar mais do que 100 milhões de euros (R$ 642 milhões). Com isso, o Barcelona deve se desfazer de alguns nomes, como Philippe Coutinho, Umtiti e outros, com o objetivo de abrir espaço na folha salarial e arrecadar fundos para bancar a negociação.