Empolgado com Palmeiras, Abel Ferreira não se interessa por proposta de clube do Qatar

O técnico Abel Ferreira recebeu, no início desta semana, uma proposta milionária para trocar o Palmeiras pelo futebol do Qatar, mas não demonstrou interesse em dar andamento às conversas para deixar o Brasil. A informação do recebimento da proposta foi publicada primeiramente pelo portal ‘Goal’ e o esfriamento das conversas foi confirmado pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!​O Al-Rayyan estaria disposto a pagar a multa rescisória de aproximadamente R$ 11 milhões do técnico ao Verdão e mais cerca de R$ 18 milhões por temporada de salário para Abel.

O NP/LANCE! apurou que Abel Ferreira não cogita abandonar o Verdão neste pouco mais de um mês de trabalho. Fontes confirmaram que o português está adaptado ao novo ambiente profissional, empolgado com o Palmeiras e, principalmente, satisfeito com a honestidade e transparência do clube com ele, dado que tudo que foi acordado e pedido está sendo cumprido.

>>

O Al-Rayyan atualmente é comandado pelo uruguaio Diego Aguirre, que deve deixar o clube no próximo mês. O ex-técnico do São Paulo irá se despedir do país em janeiro de 2021.

Apesar da vantajosa diferença salarial, o profissional de 41 anos pretende ganhar títulos no Verdão, que está vivo na disputa pelos três campeonatos que ainda lhe restam nesta temporada (Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores). Com mais de 81% de aproveitamento nos nove primeiros jogos no comando do maior campeão do Brasil, o português tem contrato até o final de 2022.