Em semana decisiva na Copa do Brasil, Palmeiras vai treinar na véspera de Natal

Os jogadores do Palmeiras folgaram, neste domingo, depois da derrota em Porto Alegre, sábado, para o Internacional, por 2 a 0, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o grupo ficou sabendo que vai ter treino na manhã de quinta-feira, véspera de Natal.

A programação intensa de treinos é motivada pela semana decisiva que a equipe vai ter na Copa do Brasil com jogos previstos para as duas próximas quartas-feiras (dias 23 e 30), diante do América-MG, quando será definido um finalista para a competição nacional. A única folga será no dia 25.

O grupo palmeirense se reapresenta ao técnico Abel Ferreira nesta segunda e treina também na terça, quando será definida a escalação do primeiro jogo contra o América, às 21h30, no Allianz Parque.

Após o treino na quinta e a folga na sexta, o elenco treina na tarde de sexta, encerrando a preparação para o duelo com o Red Bull Bragantino, domingo, pelo Brasileiro, às 18h15,, no Allianz.