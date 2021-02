Em publicação oficial, Vasco pondera rebaixamento, revela reunião entre poderes e entrevista de Jorge Salgado

Após um primeiro encontro com vice-presidentes, na última segunda-feira, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, dá sequência ao planejamento do clube. Nesta quarta, a alta cúpula da diretoria vai se reunir com os demais poderes do Cruz-Maltino e, na sexta, haverá uma entrevista coletiva.

Será o primeiro pronunciamento oficial de Salgado após o rebaixamento do time, caso confirmado. Embora vice-presidentes e até outros funcionários já tenham se manifestado admitindo o rebaixamento do time, o documento abaixo foi o primeiro oficial admitindo a possibilidade de queda da equipe.

Confira:

"O Presidente Jorge Salgado iniciou nesta segunda-feira (22/02) uma série de reuniões institucionais com tomadores de decisões de todas as áreas da do Vasco da Gama para avaliação de cenários futuros para o Clube. Além de questões relacionadas à possível nova realidade financeira do Clube na Série B do campeonato brasileiro de futebol, na reunião da Diretoria Administrativa foram discutidas questões jurídicas relacionadas à cobrança dos áudios e imagens do VAR da partida Vasco da Gama x Internacional, válida pela 36ª rodada do Brasileirão.

Depois da reunião da última segunda-feira (22/02) com seus vice-presidentes, CEO e Diretor Executivo de Futebol do Clube, nesta quarta-feira (24/02), o presidente e seus VP Gerais receberão, em São Januário, os presidentes e vice-presidentes dos Poderes do Clube (Conselho Deliberativo, Conselho de Beneméritos, Conselho Fiscal e Assembleia Geral).

-> Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

Na pauta estarão a apresentação e avaliação dos cenários que o Vasco da Gama poderá enfrentar nesse ano de 2021, além das decisões a serem tomadas já a partir do encerramento do Campeonato Brasileiro nessa sexta-feira (26/02), quando o mandatário atenderá a imprensa em entrevista coletiva híbrida (online e presencial), também em São Januário.

Até o início desta tarde, o Clube não havia recebido ainda as imagens e o áudio do VAR, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e mobilizou seu corpo jurídico para acionar o STJD, bem como a Confederação Brasileira de Futebol demandando o cumprimento imediato da referida decisão. Esse material será utilizado pelo Clube na instrução do processo de impugnação da partida Vasco x Internacional ora em curso no tribunal."