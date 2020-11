Em duelo cercado de expectativa, Mike Tyson retorna aos ringues após 15 anos para encarar Roy Jones Jr; confira os detalhes

Chegou o dia! Após meses de espera desde a confirmação do duelo, Mike Tyson e Roy Jones Jr, duas lendas do Boxe, finalmente ficam frente a frente neste sábado (28), em Los Angeles (EUA), em evento sem público por conta da pandemia do novo coronavírus. A luta, chamada de "exibição" e com algumas regras específicas, vem sendo levada a sério pelos dois e vai marcar o retorno de Tyson aos ringues após 15 anos. Roy, por sua vez, entrou em ação em 2018.

Na última sexta-feira, durante a pesagem, Tyson marcou quase 100kg, enquanto Jones Jr anotou 95kg. Os dois são ex-campeões e, de acordo com o que vêm apresentando nas redes sociais, chegam em forma para a luta. O evento terá mais seis embates e transmissão do Combate a partir das 22h (horário de Brasília).

Segundo a Triller, promotora do evento, três árbitros do WBC (Conselho Mundial de Boxe) vão atuar na pontuação do combate de forma remota, como tem acontecido por conta da Covid-19. Além disso, pela idade dos atletas, a disputa terá regras adaptadas. Serão oito rounds, ao invés de 12, com dois minutos de duração e luvas de 12 onças (maiores que as normais).

Aos 54 anos, "Iron Mike" é considerado um dos maiores nomes do esporte de todos os tempos, somando títulos, vitórias marcantes e polêmicas. Em 1986, com apenas 20 anos, Tyson tornou-se o mais jovem campeão mundial dos pesos pesados, dando início a uma grande trajetória no Boxe profissional. Do outro lado, Roy Jones Jr, 51 anos, não fica atrás. O "Capitão Gancho", como é conhecido, é ex-campeão dos médios e super-médios, mas brilhou mesmo nos meio-pesados, conquistando títulos das principais organizações.

Diferente de Tyson, que não luta desde 2005, Jones Jr subiu pela última vez no ringue em fevereiro de 2018, superando Scott Sigmon por decisão. Enquanto “Iron Mike” tem um cartel de 50 vitórias (44 nocautes) em 58 lutas como profissional, Roy soma 66 triunfos (47 nocautes) em 75 combates na carreira.

CARD COMPLETO:

Card principalMike Tyson x Roy Jones JrJake Paul x Nate RobinsonBadou Jack x Blake McKernanViddal Riley x Rashad Coulter

Card preliminarJamaine Ortiz x Nahir AlbrightIrvin Gonzalez Jr x Edward VasquezJuiseppe Cusumano x Nick Jones