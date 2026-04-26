Em conversas com o Palmeiras, Barboza desabafa: 'Nunca questionem meu compromisso' Estadão Conteúdo 26.04.26 16h06 Questionado pela torcida após o empate contra o Internacional, neste sábado (25), por 2 a 2, o zagueiro Alexander Barboza se pronunciou pelas redes sociais e desabafou. O defensor está em negociações com o Palmeiras e não teve boa atuação diante da equipe gaúcha. "Podem me julgar por um erro, podem me criticar e até me insultar, mas nunca questionem meu compromisso dentro do gramado. Todo esse tempo provei ser um profissional e alguém que sempre se entrega para defender o escudo que representa". "Hoje sou jogador do Botafogo e até que não me tirem do clube meu compromisso não vai mudar". O empresário John Textor, que está afastado do comando da SAF do Botafogo, se pronunciou a favor do argentino. "Temos que ter cuidado de duvidar de uma pessoa que não podemos assumir seu lugar. Nós devemos sempre respeitar um guerreiro que nos ajudou a ser campeão. Erros são cometidos, e lições aprendidas. Temos sempre que olhar para frente". Ligado ao Palmeiras nos últimos dias, Alexander Barboza tem contrato com o Botafogo até dezembro deste ano e pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho. O gigante paulista estaria disposto a fazer uma proposta ao time carioca para levar o jogador na próxima janela de transferências. Aos 31 anos, o zagueiro está na equipe desde 2024 e foi peça fundamental nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Até o momento, são 118 partidas disputadas e quatro gols anotados. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Barboza Botafogo Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 Futebol Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu 26.04.26 8h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00