Em conversas com o Palmeiras, Barboza desabafa: 'Nunca questionem meu compromisso'

Questionado pela torcida após o empate contra o Internacional, neste sábado (25), por 2 a 2, o zagueiro Alexander Barboza se pronunciou pelas redes sociais e desabafou. O defensor está em negociações com o Palmeiras e não teve boa atuação diante da equipe gaúcha.

"Podem me julgar por um erro, podem me criticar e até me insultar, mas nunca questionem meu compromisso dentro do gramado. Todo esse tempo provei ser um profissional e alguém que sempre se entrega para defender o escudo que representa".

"Hoje sou jogador do Botafogo e até que não me tirem do clube meu compromisso não vai mudar".

O empresário John Textor, que está afastado do comando da SAF do Botafogo, se pronunciou a favor do argentino.

"Temos que ter cuidado de duvidar de uma pessoa que não podemos assumir seu lugar. Nós devemos sempre respeitar um guerreiro que nos ajudou a ser campeão. Erros são cometidos, e lições aprendidas. Temos sempre que olhar para frente".

Ligado ao Palmeiras nos últimos dias, Alexander Barboza tem contrato com o Botafogo até dezembro deste ano e pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho. O gigante paulista estaria disposto a fazer uma proposta ao time carioca para levar o jogador na próxima janela de transferências.

Aos 31 anos, o zagueiro está na equipe desde 2024 e foi peça fundamental nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Até o momento, são 118 partidas disputadas e quatro gols anotados.