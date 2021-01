Em busca de regularidade, Rogério Ceni chega a 30 jogadores utilizados em 12 jogos pelo Flamengo

Há dois meses no comando do Flamengo, Rogério Ceni já encara uma turbulência pelos maus resultados recentes. Após 12 partidas, o treinador tem um aproveitamento de apenas 44,4% e busca alcançar uma regularidade no trabalho. Diante desse cenário, um fato chama atenção: 30 jogadores diferentes já receberam oportunidade e entraram em campo com o técnico.

Dos jogadores à disposição e que foram utilizados por Domènec Torrent, apenas três não ainda foram escalados pelo treinador:

- Gabriel Bastista, goleiro, que foi relacionado em duas partidas- Gabriel Noga, zagueiro, que ficou no banco em três partidas- Ramon, lateral-esquerdo, que foi relacionado em cinco partidas

Como não vêm sendo utilizados na equipe principal e ainda têm idade para jogar no sub-20, Noga e Ramon desceram para disputar as últimas partidas do Campeonato Brasileiro da categoria. Gabriel Batista, por sua vez, segue apenas treinando e não atua desde a vitória sobre o Fluminense, em 9 de setembro.

Até agora, apenas dois atletas foram titulares em todos os duelos com Rogério Ceni: o meia Gerson e o atacante Bruno Henrique. Essa lista, no entanto, está prestes a diminuir, uma vez que Gerson levou o terceiro cartão amarelo diante do Ceará e cumprirá suspensão automática na próxima rodada, contra o Goiás.

Seja por lesões, suspensões ou opção técnica, Rogério Ceni repetiu a escalação apenas em uma oportunidade: nas vitórias sobre Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Nas duas partidas, o Flamengo iniciou com: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; João Gomes, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

No restante das partidas, o treinador realizou pelo menos uma alteração em relação à escalação anterior. Além de Gerson e Bruno Henrique, destacam-se pelo número de jogos: Willian Arão (10), Arrascaeta (12), Everton Ribeiro (10) e Vitinho (11).

Veja os 30 jogadores utilizados por Rogério Ceni, além de quantos jogos e minutos cada um deles atuou com o técnico:

GOLEIROS:- Diego Alves - 8 jogos (686 minutos)- Hugo Souza - 4 jogos (304 minutos)- César - 1 jogo (90 minutos)

LATERAIS:- Isla - 8 jogos (649 minutos)- Filipe Luís - 7 jogos (627 minutos)- Renê - 7 jogos (543 minutos)- Matheuzinho - 5 jogos (279 minutos)- João Lucas - 1 jogo (45 minutos)

ZAGUEIROS:- Rodrigo Caio - 7 jogos (603 minutos)- Gustavo Henrique - 6 jogos (359 minutos)- Léo Pereira - 5 jogos (436 minutos)- Natan - 5 jogos (385 minutos)- Thuler - 3 jogos (237 minutos)

VOLANTES:- Gerson - 12 jogos (1.040 minutos)- Willian Arão - 10 jogos (882 minutos)- João Gomes - 4 jogos (208 minutos)- Thiago Maia - 2 jogos (82 minutos)

MEIAS: - Arrascaeta - 12 jogos (891 minutos)- Everton Ribeiro - 10 jogos (773 minutos)- Diego Ribas - 7 jogos (100 minutos)- Pepê - 4 jogos (36 minutos)

ATACANTES:- Bruno Henrique - 12 jogos (1.041 minutos)- Vitinho - 11 jogos (513 minutos)- Gabigol - 7 jogos (396 minutos)- Pedro - 7 jogos (347 minutos)- Michael - 6 jogos (132 minutos)- Pedro Rocha - 4 jogos (28 minutos)- Rodrigo Muniz - 3 jogos (13 minutos)- Lázaro - 2 jogos (22 minutos)- Lincoln - 2 jogos (19 minutos)

