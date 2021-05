Em boa fase, São Paulo recebe o Fluminense buscando iniciar o Brasileirão 'com o pé direito'

O São Paulo começa sua campanha no Campeonato Brasileiro de 2021 neste sábado (29), no Morumbi, contra o Fluminense. Embalado após a conquista do Campeonato Paulista, o time busca manter o bom momento neste início do campeonato nacional.

VEJA A TABELA E SIMULE AS PARTIDAS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2021!

O título estadual foi um marco crucial para a temporada do São Paulo e para uma possível retomada de sua história vencedora.

Antes da conquista, o Tricolor não levantava uma taça desde 2012, quando venceu a Copa Sul-Americana. Assim, a conquista do Paulistão foi importante demais para a confiança do elenco e para a moral dos jogadores.

Após uma campanha incontestável durante o estadual, o time de Hernán Crespo chega para o Brasileirão como um dos favoritos, tendo ótimos números em campo e grandes resultados.

Para a estreia no campeonato, o time chega com força total, escalando o elenco titular. As únicas ressalvas são três desfalques.

Daniel Alves e Benítez não entrarão em campo diante do Fluminense devido às suas lesões. Dani lesionou o joelho, enquanto o argentino teve um estiramento no músculo da coxa.

O terceiro desfalque é o zagueiro Arboleda, que está afastado das atividades do clube, cumprindo período de isolamento. O atleta foi flagrado em uma balada clandestina em meio à pandemia e o clube decidiu afastá-lo até ter certeza de que o jogador não esta contaminado com o vírus da Covid-19. O zagueiro também pagará uma multa pelo ocorrido.

Uma provável escalação do treinador Hernán Crespo para o jogo é: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo.

A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Estádio do Morumbi.