'Elite Mundial': Endrick encanta imprensa internacional após mais uma boa atuação pelo Lyon A performance foi suficiente para ofuscar o revés e ganhar as manchetes dos principais periódicos Estadão Conteúdo 02.03.26 9h47 Endrick, do Lyon (Instagram @ol) O jovem atacante Endrick vem aproveitando sua passagem pelo Lyon para buscar uma vaga no ataque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, o jogador revelado pelo Palmeiras encantou a imprensa internacional, sendo destaque mesmo com a derrota de sua equipe para o Olympique de Marselha por 3 a 2. A performance do atacante foi marcada por duas assistências e um lance acrobático na área. Ao aproveitar um rebote do goleiro rival, Endrick arriscou uma bicicleta e quase marcou um golaço no estádio Velodrome. A atuação do brasileiro foi suficiente para ofuscar o revés do Lyon e ganhar as manchetes dos principais periódicos europeus, que destacaram seu protagonismo em campo. Imprensa europeia exalta desempenho de Endrick O jornal Marca, da Espanha, usou tom irônico para comentar o protagonismo de Endrick. A manchete destacou: "Atuação 'insuficiente' de Endrick: mais um recado para o Real Madrid". O periódico enfatizou o "show de futebol" e o "grande caráter" do atleta, citando suas duas assistências e o lance de bicicleta. O As, também da Espanha, seguiu a mesma linha de elogios, classificando Endrick como uma realidade no cenário europeu. "Ele já é de nível mundial", afirmou o veículo, que ressaltou a capacidade do jogador de realizar um lance "inacreditável" em apenas cinco minutos em campo, em referência à bicicleta. Perfil de grupo e busca por vaga na Seleção Já o jornal L'Equipe exaltou o perfil de grupo que Endrick apresentou. Mesmo sem a vitória, a publicação classificou a atuação do brasileiro como "altruísta perfeita", sendo sua performance mais brilhante desde a chegada ao Lyon para o Campeonato Francês. Na classificação da liga francesa, o Lyon ocupa a terceira colocação, com 45 pontos. O Paris Saint-Germain lidera a competição com folga, somando 57 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Endrick Lyon imprensa internacional COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Castanhal e Capitão Poço decidem a Copa Grão-Pará 2026 Equipes avançaram para a decisão após disputas de pênaltis no último sábado (28) 02.03.26 10h43 futebol Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão 02.03.26 10h02 Atualização Jogador do Paysandu recebe alta após sofrer concussão cerebral durante o Re-Pa Kleiton Pego deixou o jogo contra o Remo de ambulância após choque com Marllon 02.03.26 8h58 Parazão Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração 01.03.26 15h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEU PAPÃO Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio 01.03.26 19h08 BUSCA Vai voltar? Remo entra em contato com treinador Guto Ferreira após demitir Osorio Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso 01.03.26 20h48 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.03.26 7h00 futebol Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão 02.03.26 10h02