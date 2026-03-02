'Elite Mundial': Endrick encanta imprensa internacional após mais uma boa atuação pelo Lyon

O jovem atacante Endrick vem aproveitando sua passagem pelo Lyon para buscar uma vaga no ataque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, o jogador revelado pelo Palmeiras encantou a imprensa internacional, sendo destaque mesmo com a derrota de sua equipe para o Olympique de Marselha por 3 a 2.

A performance do atacante foi marcada por duas assistências e um lance acrobático na área. Ao aproveitar um rebote do goleiro rival, Endrick arriscou uma bicicleta e quase marcou um golaço no estádio Velodrome.

A atuação do brasileiro foi suficiente para ofuscar o revés do Lyon e ganhar as manchetes dos principais periódicos europeus, que destacaram seu protagonismo em campo.

Imprensa europeia exalta desempenho de Endrick

O jornal Marca, da Espanha, usou tom irônico para comentar o protagonismo de Endrick. A manchete destacou: "Atuação 'insuficiente' de Endrick: mais um recado para o Real Madrid". O periódico enfatizou o "show de futebol" e o "grande caráter" do atleta, citando suas duas assistências e o lance de bicicleta.

O As, também da Espanha, seguiu a mesma linha de elogios, classificando Endrick como uma realidade no cenário europeu. "Ele já é de nível mundial", afirmou o veículo, que ressaltou a capacidade do jogador de realizar um lance "inacreditável" em apenas cinco minutos em campo, em referência à bicicleta.

Perfil de grupo e busca por vaga na Seleção

Já o jornal L'Equipe exaltou o perfil de grupo que Endrick apresentou. Mesmo sem a vitória, a publicação classificou a atuação do brasileiro como "altruísta perfeita", sendo sua performance mais brilhante desde a chegada ao Lyon para o Campeonato Francês.

Na classificação da liga francesa, o Lyon ocupa a terceira colocação, com 45 pontos. O Paris Saint-Germain lidera a competição com folga, somando 57 pontos.