Eliminação do Palmeiras no Mundial faz Globo quebrar recorde e superar audiência da final da Libertadores

A eliminação do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes rendeu ótimos números para a Globo, que exibiu a partida na tarde deste domingo. A vitória do Tigres (MEX), por 1 a 0, rendeu grandes números.

Segundo o "UOL", dados preliminares de audiência indicam que a Globo marcou uma média de 27 pontos e com picos de 30 pontos no Ibope na cidade de São Paulo. No total, a estimativa é que a exibição do jogo tenha alcançado até 6,4 milhões de telespectadores na cidade.

Em comparação com a partida entre Palmeiras e Santos, na final da Libertadores e que foi exibida pelo SBT, a partida deste domingo superou em cerca de três pontos de média na cidade de São Paulo.

Além disso, a partida também registrou a maior audiência aos domingos do futebol na temporada de 2020/21. Com 6,4 milhões de pessoas, a exibição passou o recorde do duelo entre Flamengo e Santos, em agosto de 2020, que marcou 24 pontos.