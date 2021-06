Eliminação contra o Atlético-GO foi a mais precoce do Corinthians na Copa do Brasil

A eliminação do Corinthians para o Atlético-GO, na terceira fase da Copa do Brasil deste ano foi a mais precoce do Timão em 26 participações no torneio nacional.

O resultado negativo foi confirmado nesta quarta-feira (9), no empate em 0 a 0 entre as equipes no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, mas construído pelo Dragão no jogo de ida, na Neo Química Arena, há duas semanas, quando o Rubro-Negro venceu por 2 a 0.

Antes, a única vez que o Corinthians havia sido eliminado da Copa do Brasil antes das oitavas de final foi em 2017, quando foi desclassificado da competição pelo Internacional, após dois empates em 1 a 1, o primeiro no Beira Rio e o segundo em Itaquera, e derrota na disputa por pênaltis.

Vencedor do torneio mata-mata em três oportunidades (1995, 2002 e 2009), o Timão acumula 10 eliminações nas oitavas de final (1992, 1994, 1998, 1999, 2000, 2005, 2007, 2015, 2019 e 2020), sete nas quartas (1989, 1991, 1996, 2004, 2013, 2014 e 2016), uma vez na semi (1997) e três vezes foi vice-campeão (2001, 2008 e 2018).

A eliminação para o Atlético-GO foi a primeira corinthiana para um time do Centro-Oeste na Copa do Brasil, antes o clube já havia caído na competição para agremiações do Sul, Sudeste e Nordeste brasileiro.

O Grêmio é o time que mais derrubou o Corinthians desta competição (cinco vezes), seguido do Cruzeiro (quatro), com Flamengo e Internacional (duas vezes) em sequência. América-MG, Santos, Atlético-MG, Sport, Náutico, Figueirense, Vitória, Botafogo e Juventude foram as demais equipes.

Confira todas as eliminações do Corinthians na Copa do Brasil:2021 – Atlético-GO – terceira fase2020 – América-MG – oitavas de final2019 – Flamengo – oitavas de final2018 – Cruzeiro – final2017 – Internacional – quarta fase2016 – Cruzeiro – quartas de final2015 – Santos – oitavas de final2014 – Atlético-MG – quartas de final2013 – Grêmio – quartas de final2009 – CAMPEÃO2008 – Sport – final2007 – Náutico – oitavas de final2005 – Figueirense – oitavas de final2004 – Vitória – quarta de final2002 – CAMPEÃO2001 – Grêmio – final2000 – Botafogo – oitavas de final1999 – Juventude – oitavas de final1998 – Cruzeiro – oitavas de final1997 – Grêmio – semifinal1996 – Cruzeiro – quartas de final1995 – CAMPEÃO1994 – Cruzeiro – oitavas de final1992 – Internacional – oitavas de final1991 – Grêmio – quartas de final1989 – Botafogo – quartas de final