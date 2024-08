Elenco do Real Madrid firma acordo para lidar com casos de racismo; entenda

Em uma entrevista à imprensa americana, o atacante do Real Madrid, Vinicius Jr., revelou que o elenco do clube Merengue firmou um acordo para lidar com possíveis casos de racismo contra os jogadores durante a temporada.

De acordo com Vini, os jogadores se comprometeram a deixar o campo caso algum deles seja alvo de injúria racial. O jogador brasileiro foi alvo de ataques racistas em diversos momentos nas últimas temporadas, especialmente nos jogos contra o Betis, em 5 de março de 2023, e contra o Valencia, em 21 de maio de 2023. Vinicius tem sido uma figura central no combate ao racismo no futebol espanhol.

“No clube, conversamos sobre isso com mais frequência. Não só eu, mas todos os jogadores disseram que, se acontecer, na próxima vez todo mundo precisa sair de campo, para que as pessoas que nos insultaram enfrentem consequências muito mais severas”, declarou.

Vinicius Jr. destacou o apoio do Real Madrid nessa luta. O clube emitiu uma nota após os incidentes com o Valencia, condenando o racismo e reafirmando seu compromisso em combater qualquer tipo de discriminação.

Condenação histórica

Em junho deste ano, a justiça espanhola condenou três torcedores do Valencia a oito meses de prisão por ataques racistas contra o jogador brasileiro do Real Madrid Vinicius Júnior. Os atos ocorreram em maio de 2023, no estádio Mestalla. Além disso, os homens não poderão entrar em nenhuma arena de futebol por dois anos. A Justiça também determinou o pagamento de multas para os três torcedores.

Durante a entrevista, Vini citou o caso em questão e apontou para a dificuldade em abandonar o campo em casos como estes. “No caso do que aconteceu em Valência, depois do jogo, todos disseram que a coisa certa a se fazer é sair de campo. Porém, porque você está lá defendendo um time, sabemos que nem todos no estádio são racistas e estavam lá apenas para ver o jogo. É sempre muito difícil abandonar uma partida, mas com tudo que está acontecendo e que cada vez está pior, precisamos sair de campo para que as coisas mudem o mais rápido possível”, destacou o atacante.

O elenco de craques do Real Madrid volta a entrar em campo nesta quinta-feira (29), às 16h30, para enfrentar o Las Palmas na partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol. O clube de Vini Jr. está na 6ª colocação com quatro pontos.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)