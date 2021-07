Ele está de volta! Grêmio oficializa a chegada de Luiz Felipe Scolari

Agora é oficial. O Grêmio anunciou a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari, que estava livre no mercado e aceitou a proposta do Tricolor. Identificado com o time gaúcho, Scolari chega ao clube para recuperar o ânimo dos atletas e tirar o Grêmio da lanterna do Campeonato Brasileiro.

Felipão está de volta para a quarta passagem pelo Grêmio (AFP)

Pesou a seu favor o currículo no clube, que apresenta diversos títulos, entre eles, a Libertadores da América de 1995. Esta será a quarta passagem de Felipão no Tricolor. A última ocorreu entre 2014 e 2015, mas sem nenhum título. A expectativa é que Felipão seja o treinador da equipe no próximo sábado, quando o Grêmio encara o Internacional, na Arena.

O Grêmio não vive um bom momento na temporada. Após conquistar o título estadual, a equipe caiu brutalmente de rendimento sob o comando de Tiago Nunes, que não resistiu e foi demitido no último domingo. O Tricolor Gaúcho é o lanterna do Brasileirão com somente dois pontos. Nesta quarta-feira, foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 0.