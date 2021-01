Edílson discute com Neto e sai em defesa de Diniz contra Tchê Tchê: 'Tem que ser grato'

Contrariando a maioria dos comentaristas, o ex-jogador Edílson "Capetinha" saiu em defesa de Fernando Diniz sobre a discussão com Tchê Tchê na derrota do São Paulo para o RB Bragantino. A postura, inclusive, gerou uma breve discussão com Neto no episódio desta quinta-feira do 'Os Donos da Bola'.

Depois das críticas de Neto, que chegou a afirmar que chegaria a agredir Diniz caso estivesse no lugar de Tchê Tchê recebendo tais comentários, Edílson entendeu a postura do treinador e afirmou que o jogador tem, sim, que ser grato ao comandante.

- Eu entendi quando o Diniz chama o Tchê Tchê de ingrato. Foi por todos os ensinamentos que ele passou ao longo da carreira que transformaram ele em um bom jogador. O jogador tem que ser grato ao treinador, sim - afirmou Edílson.

Neto, então, discordou prontamente do comentário do companheiro de programa, questionando se o jogador teria que ser grato por absolutamente tudo ao treinador.

- Agora tudo que o Tchê Tchê faz tem que ser grato ao Diniz? Se ele foi contratado pelo São Paulo é porque tem competência. O Diniz não está fazendo um favor a ele - questionou Neto.

Edílson voltou a defender a postura de Diniz e minimou o episódio, afirmando que já passou por isso algumas vezes e culpando a acústica do estádio sem a presença da torcida.

- Quantas vezes já não fui chamado de mascarado por treinadores. E eu era mascarado mesmo quando estava em campo. O problema é que com estádio sem torcida, todo mundo ouve tudo o que se fala. Mas a discussão deles faz parte do futebol - completou.