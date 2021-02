É tetra! Bayern vence o Tigres com gol polêmico, e é campeão do Mundial de Clubes 2020

O Bayern de Munique é o grande campeão do Mundial de Clubes 2020. Nesta quinta-feira, o clube alemão bateu o Tigres (MEX) por 1 a 0 no Estádio Cidade da Educação, na final do torneio da Fifa, e conquistou o quarto título mundial de sua história. O gol do jogo foi marcado por Benjamin Pavard.

PRESSÃOComo era de se esperar, o Bayern teve o controle do jogo na etapa inicial e criou as melhores oportunidades de gol. O Tigres tentou se defender para buscar os contra-ataques, mas não teve tanta eficiências nos 45 minutos iniciais em Doha.

NÃO VALEUAos 18 minutos, o Bayern chegou a balançar as redes com gol o volante Kimmich, mas a arbitragem anulou por posição irregular. O camisa 6 acerou bonito chute de fora da área, mas Lewandowski, que estava à frente, atrapalhou o goleiro Guzmán antes da bola entrar.

COM POLÊMICAAos 15 minutos do segundo tempo, o Bayern abriu o placar com o lateral-direito Pavard. Kimmich levantou na área, Lewandowski disputou a bola com Guzmán, e o camisa 5 francês aproveitou o rebote. O lance foi checado pelo VAR para ver um possível impedimento de Lewandowski, que não existiu, mas não observou um toque de mão do camisa 9 bávaro.

Momento que o árbitro Esteban Ostojich confirmou o gol do Bayern (Foto: KARIM JAAFAR / AFP)

GUZMÁN BRILHANo fim do jogo, o goleiro Nahuel Guzmán foi exigido e evitou uma derrota ainda maior para o Tigres. O goleiro viu a bola bater na trave, foi exigido com jogada contra do próprio defensor e fez grande defesa em chute forte do brasileiro Douglas Costa.

TETRACAMPEÃOCom o título conquistado, o Bayern de Munique agora é tetracampeão mundial. A equipe alemã agora se junta ao Milan, com quatro conquistas, e está em segundo na lista de clubes com mais títulos mundiais. Líder do ranking, o Real Madrid tem sete troféus. As outras conquistas do Bayern foram em 1976, 2001 e 2013.

IGUALOU O BARCELONA​O Bayern repetiu o Barcelona no ano de 2009, e conquistou seis títulos em um ano. Apesar de ser disputado em 2021, o Mundial de Clube é referente ao ano de 2020. Os bávaros foram campeões da Champions League, da Bundesliga, da Copa da Alemanha, da Supercopa da Alemanha e da Supercopa da Europa.

SEM DESCANSOO Bayern volta para a Alemanha onde dará sequência à temporada. Na próxima segunda-feira, o time de Hansi Flick entra em campo pela Bundesliga, onde enfrenta o Arminia, que briga contra o rebaixamento. A partida acontece na Allianz Arena, em Munique, às 16h30 (de Brasília).