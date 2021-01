'É mais do que uma simples vitória. É a alegria de tanta gente humilde', diz Ceni após virada do Flamengo

Em duelo atrasado pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi a Porto Alegre e derrotou o Grêmio por 4 a 2, de virada, com gols de Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa - o melhor em campo - e Arrascaeta. Diego Souza marcou bis para o Tricolor, em confronto fundamental para o time de Rogério Ceni quanto às pretensões para o título e "conforto" no G4. Assista aos gols:

O treinador rubro-negro enalteceu a importância de Gabigol para o triunfo desta noite, além de dedicar o resultado positivo ao torcedor, que agora vê o Fla na vice-liderança, a quatro pontos do Internacional (líder) e com "folga" de seis pontos dentro da zona de classificação direta à Libertadores-2020;

- O mais importante é chegar faltando seis rodadas, mesmo com alguns tropeços, algumas boas atuações sem vitórias, outras não tão convincentes, chegar faltando seis rodadas com chances e briga real pelo título. Sabemos o quanto é importante - disse Ceni, emendando:

- No Rio, você começa a conhecer o torcedor flamenguista, né?! É muito mais do que uma simples noite de vitória. É o prazer, a alegria de tanta gente humilde tem em voltar para casa, sair do bar onde assistiu... Devagar você vai entendendo como funciona. É o motivo de alegria de muita gente, a grande vitória da vida de muita gente.

> ATUAÇÕES: Gabigol brilha e comanda vitória do Flamengo sobre o Grêmio Ainda em relação à briga pelo octacampeonato, Ceni admitiu o seguinte:

- Não dependemos somente da gente, mas encurtamos uma distância que, se não viesse essa vitória hoje, seria praticamente impossível brigar por título.

Gabigol foi o craque do jogo (Foto:Alexandre Vidal / Flamengo)

A IMPORTÂNCIA DE GABIGOL- Acho que são 16 jogos que estou aqui, e o Gabriel não começou somente em um. Hoje, ele se tornou, se não me engano, o quinto maior artilheiro do Flamengo na história do Brasileiro. Ele está sempre em campo. Teve um jogo que não começou jogando apenas. Não só conto com ele como tenho uma admiração por ele. Cresceu nos últimos jogos, tem dado combate na marcação, sendo mais intenso e coloco sempre para jogar. Só um único jogo dos 16 que estou aqui ele não começou...

- Não só ele, que logicamente é muito importante. É um cara alegre, descontraído, bom de lidar, mas o Diego é muito importante, hoje o Bruno Henrique falou antes do jogo, Everton fazer o gol me deixou muito feliz. Arrascaeta no segundo tempo melhorou bastante, Arão é uma liderança natural, Filipe Luís... Sou muito grato a todos pela maneira que voltaram para o segundo tempo. A atitude deles nos deixa em condição de brigar pelo campeonato - concluiu Ceni sobre o camisa 9 do Flamengo.

MUDANÇA NO SEGUNDO TEMPORogério Ceni apontou as importantes mudanças de posicionamento na equipe em prol da virada no Rio Grande do Sul.

- No primeiro tempo, criamos algumas oportunidades, mas o time foi muito lento. No segundo tempo, mudamos o sistema com os mesmos jogadores e conseguimos mudar a atitude do time em campo.

-Sempre tentamos fazer com que os dois tempos sejam bons, como fizemos, por exemplo, contra o Palmeiras. Mudamos um pouquinho taticamente o posicionamento da equipe. Empurramos o Bruno Henrique para frente, abrimos o Arrascaeta e jogamos com o Gérson no esquema que começamos aqui. Precisávamos ser mais agressivos na marcação para recuperar a bola. Mas eles também conhecem, têm responsabilidade, caráter, estão acostumados a ser campeões, brigar por títulos, e seguimos vivo na competição.