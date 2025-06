Duplantis bate o recorde mundial do salto com vara pela 12ª vez ao conseguir 6,28m em Estocolmo

Em casa, o sueco Armand Duplantis quebrou o recorde mundial do salto com vara neste domingo ao vencer a prova da etapa de Estocolmo da Liga Diamante. O atual bicampeão olímpico superou sua melhor marca em 1 centímetro e saltou 6,28m. Foi a 12ª vez que Duplantis superou o recorde mundial, e a primeira que ele fez isso em uma competição na Suécia.

Duplantis tem 25 anos e se tornou recordista mundial ao superar a marca do francês Renaud Lavillenie de 6,16m em 2019 e desde então vem melhorando seus saltos. Ao avançar centímetro a centímetro, Duplantis repete a performance do ucraniano Sergey Bubka, que no intervalo de uma década (1984-1994) elevou o recorde em 31 centímetros.

O sueco não falha em uma tentativa abaixo dos 6,00m desde 3 de março de 2024 e neste domingo superou as marcas de 5,60m, 5,80m, 5,90m e 6,00m antes de solicitar que o sarrafo fosse posicionado em 6,28m. Ele já havia conquistado o ouro, já que a medalha de prata ficou com o australiano Kurtis Marschall, com 5,90m, e o bronze com o holandês Menno Vloon, com 5,80m.

Após superar os 6,28m, Duplantis saiu correndo pela pista, arrancou a camisa amarela e buscou eufórico sua noive, Desiré Inglander, que o cumprimentou com um beijo.