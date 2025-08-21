Capa Jornal Amazônia
Douglas Luiz troca reserva da Juventus por chance de jogar no Nottingham Forest mirando seleção

Estadão Conteúdo

Douglas Luiz brilhou no Aston Villa em 2023 e foi eleito pelos torcedores o jogador da temporada no clube. Em alta, foi anunciado pela italiana Juventus no meio da disputa da Copa América confiante em crescer ainda mais, mas parou na reserva, atuando somente 27 vezes, na maioria saindo do banco. Ainda sonhando em voltar a defender o País e ir à Copa do Mundo de 2026, o volante acertou com o Nottingham Forest, onde assinou por um ano.

"O Nottingham Forest tem o prazer de anunciar a contratação de Douglas Luiz, que veio da Juventus. O brasileiro chega por empréstimo inicial de uma temporada, com obrigação condicional de ser contratado em definitivo no próximo verão", anunciou o clube inglês nesta quinta-feira, empolgado com o reforço.

"O meio-campista traz uma vasta experiência para o Forest, tendo jogado na Liga dos Campeões pela Juventus durante sua passagem por Turim. Um meio-campista central capaz de jogar como um número seis recuado (primeiro volante) ou como um oito mais progressivo, Luiz tem um histórico impressionante de contribuição de gols na Inglaterra, marcando 22 vezes e registrando 24 assistências com a camisa bordô e azul (do Aston Villa)", frisou o novo clube.

Com Carlo Ancelotti ainda buscando uma formação ideal de marcação no meio da seleção brasileira e testando novos volantes, casos do experiente Casemiro, de volta na convocação passada, e de Gerson (a ida para o Zenit pode tirar seu espaço), Ederson e Andrey Santos sendo apostas, Douglas Luiz tenta voltar à briga. O volante não esconde que terá mais chances de mostrar seu trabalho defendendo o Forest em uma poderosa liga.

"Estou muito feliz de estar aqui, é um grande clube e decidi vir para cá porque vejo a ambição que o clube tem. Estou muito animado para começar com o time e dar o meu melhor pela camisa e pela torcida", disse.

