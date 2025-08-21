Douglas Luiz troca reserva da Juventus por chance de jogar no Nottingham Forest mirando seleção Estadão Conteúdo 21.08.25 19h38 Douglas Luiz brilhou no Aston Villa em 2023 e foi eleito pelos torcedores o jogador da temporada no clube. Em alta, foi anunciado pela italiana Juventus no meio da disputa da Copa América confiante em crescer ainda mais, mas parou na reserva, atuando somente 27 vezes, na maioria saindo do banco. Ainda sonhando em voltar a defender o País e ir à Copa do Mundo de 2026, o volante acertou com o Nottingham Forest, onde assinou por um ano. "O Nottingham Forest tem o prazer de anunciar a contratação de Douglas Luiz, que veio da Juventus. O brasileiro chega por empréstimo inicial de uma temporada, com obrigação condicional de ser contratado em definitivo no próximo verão", anunciou o clube inglês nesta quinta-feira, empolgado com o reforço. "O meio-campista traz uma vasta experiência para o Forest, tendo jogado na Liga dos Campeões pela Juventus durante sua passagem por Turim. Um meio-campista central capaz de jogar como um número seis recuado (primeiro volante) ou como um oito mais progressivo, Luiz tem um histórico impressionante de contribuição de gols na Inglaterra, marcando 22 vezes e registrando 24 assistências com a camisa bordô e azul (do Aston Villa)", frisou o novo clube. Com Carlo Ancelotti ainda buscando uma formação ideal de marcação no meio da seleção brasileira e testando novos volantes, casos do experiente Casemiro, de volta na convocação passada, e de Gerson (a ida para o Zenit pode tirar seu espaço), Ederson e Andrey Santos sendo apostas, Douglas Luiz tenta voltar à briga. O volante não esconde que terá mais chances de mostrar seu trabalho defendendo o Forest em uma poderosa liga. "Estou muito feliz de estar aqui, é um grande clube e decidi vir para cá porque vejo a ambição que o clube tem. Estou muito animado para começar com o time e dar o meu melhor pela camisa e pela torcida", disse. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Inglês Nottingham Forest seleção brasileira Douglas Luiz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário 21.08.25 15h59 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Mais esportes Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025 Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira 21.08.25 12h02 Futebol Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu 21.08.25 11h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira 21.08.25 7h00 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Copa Libertadores da América LDU x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/08) da Libertadores LDU Quito e Botafogo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 18h00 'Confusão no Estádio' Torcedor desmaia após levar golpe de barra de ferro na cabeça durante jogo na Argentina A partida da Copa Sul-Americana entre Independiente x Universidad de Chile precisou ser cancelada 21.08.25 9h48