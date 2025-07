Doué pede mentalidade campeã do Paris Saint-Germain para final do Mundial contra o Chelsea

Um dos grandes nomes do elenco do técnico Luis Enrique, o atacante Desiré Doué quer o Paris Saint-Germain com a mesma atitude das recentes finais que disputou (e ganhou) para que o time novamente possa dar mais uma volta olímpica. No domingo, a equipe parisiense entra em campo no MetLife Stadium, em New Jersey, para disputar o título do Mundial de Clubes contra o Chelsea.

Nesta sexta-feira, os jogadores do PSG retornaram aos treinos após um dia descanso e o foco está centrado em neutralizar os pontos fortes do adversário. Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, ele mostrou estar atento ao oponente.

"Conhecemos as qualidades do Chelsea. É um time muito bom com jogadores de qualidade e que podem decidir uma partida em um lance. Para esse jogo, vamos tentar encarar a partida com a mesma mentalidade das outras finais que disputamos", afirmou.

Sobre o favoritismo que vem cercando o PSG, principalmente após a contundente goleada de 4 a 0 sobre o Real Madrid, pelas semifinais do Mundial, Doué saiu pela tangente. Ele reconheceu que esse cenário se deve ao futebol que o time vem apresentando nesta temporada vencedora.

"É bom. Significa que mostramos grandes feitos em campo e também agradamos aos torcedores que nos assistem. Esse também é o nosso objetivo: fazer com que todos amem o PSG através do nosso futebol. É algo magnífico. Mas para coroar esse trabalho, precisamos repetir o mesmo desempenho e atitude contra eles (Chelsea)."

Por fim, Doué disse qual o segredo para não deixar o favoritismo atrapalhar a equipe. "Precisamos ter os pés no chão. Sabemos que vamos precisar jogar muita bola para conseguir mais um troféu e aumentar o número de conquistas".

E sob o comando de Luis Enrique, a torcida francesa não tem do que reclamar. Ele levou o conjunto parisiense ao título do Campeonato Francês e também da Copa da França. O mais expressivo, no entanto, foi a conquista da Champions League, o primeiro da história do clube. Na final, diante da tradicional Inter de Milão, o PSG jogou um grande futebol e goleou o adversário italiano por 5 a 0.