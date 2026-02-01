Dorival diz que surto de virose atrapalhou o Corinthians e desabafa: 'Ninguém acreditava' Estadão Conteúdo 01.02.26 21h37 O Corinthians chegou ao terceiro título conquistado em dois anos, o segundo sob a batuta de Dorival Júnior. O treinador comemorou a virada de chave do clube, que derrotou o Flamengo por 2 a 0 neste domingo, no Mané Garrincha, em Brasília, e ficou com o título da Supercopa Rei. "Desde o do primeiro dia que eu cheguei aqui me incomodava ouvir todas as semanas notícias negativas do do clube do Corinthians de um ponto geral. A gente precisava de um fato novo, de uma nova situação, de um novo momento, que nós precisávamos trabalhar mais para que pudéssemos encontrar um um caminho um pouco mais limpo", iniciou o treinador. "Fico muito feliz de ter ajudado a participar de um momento de uma recuperação de um clube que ninguém acreditava", desabafou o treinador. "Eu acho assim, tem muito trabalho em si, muito trabalho e de muitas pessoas, não é o trabalho da comissão técnica. É um trabalho muito sério de uma reestruturação", completou. Logo depois, tomou o tradicional banho de gelo quando os jogadores invadiram a coletiva para celebrar o treinador. Encarando o atual campeão do Brasileirão e da Libertadores, o Corinthians entrou na decisão como azarão na decisão contra o Flamengo. Com a bola rolando, a história foi diferente. O time paulista neutralizou as ações da equipe carioca e aproveitou-se das chances criadas para vencer por 2 a 0. Para Dorival, a vitória aconteceu porque a equipe seguiu à risca o plano de jogo. "Buscamos neutralizar o que de melhor o Flamengo apresenta. Hoje o Flamengo encontrou muita dificuldade no jogo de aproximação deles. Fizemos uma jogada ensaiada que trabalhamos exaustivamente e deu resultado. Foi fundamental para a definição do placar. Respeitando muito o adversário, saímos daqui hoje com um resultado construído pela nossa capacidade de acreditar em um plano de jogo que foi acreditado pelos jogadores para que a gente pudesse ter o rendimento que tivemos", destacou. Dorival também comentou o surto de virose que acometeu o elenco do Corinthians às vésperas do confronto. Apesar da vitória, o treinador admitiu que a situação atrapalhou o planejamento para a partida. "Era 10h30, 11h da manhã, nós ainda estávamos buscando informações para que pudéssemos ter a certeza daquilo que que colocaríamos em campo. Tivemos 11 jogadores com esse problema e, em razão de alguns jogadores do mesmo setor, eu não poderia arriscar de colocar de repente dois jogadores no mesmo setor", revelou. "O trabalho do departamento médico foi muito convincente e acima de tudo presente. Eu me sinto orgulhoso de estar à frente de um elenco que se dispôs a ir buscar (a vitória)... A resposta desses caras foi impressionante, passando por cima de muitas situações." O Corinthians retorna a São Paulo ainda neste domingo. O time volta a campo na quinta-feira, quando encara o Capivariano, pelo Campeonato Paulista. 