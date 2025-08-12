Donnarumma se despede do PSG com tom de mágoa e Luis Enrique assume responsabilidade O destino do goleiro deve ser o Manchester City, que já teria chegado a um acordo com o atleta Estadão Conteúdo 12.08.25 19h33 A possível saída de Gianluigi Donnarumma do Paris Saint-Germain ganhou contornos de ruptura inesperada. Em mensagem nas redes sociais, o goleiro italiano, de 26 anos, deixou claro que não queria deixar o clube, mas que foi retirado do grupo. O discurso em tom de despedida, marcado por gratidão à torcida e aos companheiros, contrastou com a declaração do técnico Luis Enrique, que assumiu total responsabilidade pela exclusão do atleta da lista para a Supercopa da Europa. "Infelizmente, alguém decidiu que não posso mais fazer parte deste grupo e contribuir para o sucesso desta equipe. É uma decisão que me deixa decepcionado e triste", escreveu Donnarumma, reforçando que sempre defendeu o gol parisiense com dedicação. "Sempre me senti em casa aqui e tive uma relação especial com os torcedores, que me apoiaram nos momentos bons e ruins", acrescentou o goleiro, que ainda expressou o desejo de se despedir pessoalmente no Parque dos Príncipes, caso tenha a chance. Do outro lado, Luis Enrique foi direto ao justificar a ausência do goleiro na decisão desta quarta-feira, contra o Tottenham, em Udine. "Donnarumma está fora do elenco porque é uma decisão minha. Sou 100% responsável. Quero um goleiro diferente e tomei essa decisão. Gianluigi é um dos melhores goleiros do mundo", afirmou o treinador espanhol à Sky Sport. A relação entre as partes já vinha sendo testada nos bastidores. O contrato de Donnarumma com o PSG termina no meio de 2026, mas o jogador havia decidido não renová-lo. Segundo o jornal LÉquipe, o Manchester City é o principal interessado e já teria chegado a um acordo com o atleta, restando o acerto financeiro com o clube francês. O valor pedido gira em torno de 50 milhões de euros (cerca de R$ 316 milhões). Sem Donnarumma, o PSG deve iniciar a temporada com Lucas Chevalier como titular. O goleiro de 23 anos foi contratado recentemente e aparece como aposta para a sequência do projeto do clube. O corte do italiano da Supercopa, somado à nova contratação, reforça a leitura de que a saída é questão de tempo. Revelado pelo Milan e campeão da última edição da Liga dos Campeões pelo PSG, Donnarumma encerra sua passagem em Paris com 161 partidas, quatro títulos do Campeonato Francês e uma relação marcada tanto por momentos decisivos quanto por um desfecho abrupto. Agora, a expectativa gira em torno de onde o italiano iniciará seu próximo capítulo no futebol europeu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol PSG Donnarumma Luis Enrique COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo oficializa saída de zagueiro por empréstimo; saiba detalhes Jogador Rafael Castro, de 28 anos, deixou o Remo e vai jogar a Série C pelo Londrina-PR 12.08.25 17h08 SÉRIE B João Vieira comemora gol da vitória e projeta clássico contra o Goiás pela Série B Volante marcou o único gol do Vila Nova sobre o Paysandu e quer ampliar invencibilidade no duelo goiano 12.08.25 16h48 FUTEBOL Marcos Braz descarta interesse do Remo em atacante; veja quem Clube azulino busca um atacante no mercado, mas Marcos Braz disse não saber de nenhuma negociação com Tiago Marques 12.08.25 15h59 Futebol Em súmula, árbitro registra xingamento de Frontini e arremesso de objetos em jogo do Paysandu Jonathan Benkenstein Pinheiro relatou que o executivo bicolor precisou ser contido por seguranças e membros do time após o apito final 12.08.25 12h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 Tabela Derrota mantém Paysandu na vice-lanterna, e Remo fica mais próximo do G-4; veja a tabela Time bicolor perde a chance de fechar a rodada fora do Z-4 com tropeço diante do Tigre; Leão Azul volta a figurar entre os cinco primeiros 12.08.25 8h52