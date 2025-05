Djokovic queria ver a decisão da Liga dos Campeões, mas deve estar jogando em Roland Garros

Tricampeão de Roland Garros e recordista de títulos de Grand Slams, o sérvio Novak Djokovic informou à organização do torneio parisiense que preferia não estar em quadra na sessão noturna desde sábado por uma razão peculiar: a final da Liga dos Campeões.

"Com certeza assistirei (a decisão) se não estiver jogando. Vai ser legal", afirmou o atual sexto do ranking. "Fica a dica, organização de Roland Garros", completou Djokovic, cujo pai foi esquiador profissional e um excelente jogador de futebol. O sérvio disse que vai torcer para que o Paris Saint-Germain conquiste sua primeira "Orelhuda".

Solicitar para ser escalado em um horário específico ou evitar determinado período é uma prática entre os tenistas, especialmente na elite do circuito. Mas, apesar de seu currículo invejável, Djokovic não teve seu pedido atendido.

Quando a programação de sábado foi divulgada na sexta-feira, a partida da terceira rodada do sérvio contra o austríaco Filip Misolic, 153º do mundo, foi colocada para abrir a sessão noturna na quadra Philippe Chatrier, a principal do complexo, com início previsto para 20h15 no horário local, 45 minutos antes do início do jogo entre Inter de Milão x PSG.

"Temos muitas solicitações de jogadores diariamente", afirmou a diretora do torneio, a ex-número um do mundo Amélie Mauresmo. "Não há uma regra. Tentamos acomodar os interesses de todos, jogadores, TVs, torcedores. É um verdadeiro quebra-cabeça."